Сегодня отмечается день рождения комсомола

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Алматы. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 29 октября, отмечается день рождения комсомола.

В 1918 году 29 октября на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение об объединении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под руководством Коммунистической партии большевиков, - Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), сообщает calend.ru.

Уже к концу года в РКСМ состояло 22 100 членов. Спустя два года, к III съезду комсомола, - 482 тысячи, а в 1941 году - более 10 млн человек. В 1924 году после смерти Владимира Ленина комсомол получил имя вождя, а в 1926 году был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

С первых лет существования комсомол играл большую роль в выполнении поставленных партией задач по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации, по проведению культурной революции в СССР.

В Советском Союзе комсомол, будучи массовой организацией, имел колоссальное влияние во всех сферах жизни страны: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте и досуге. В каждом учреждении, на предприятии и в силовых ведомствах обязательно была первичная организация ВЛКСМ.

Решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи было принято 27-28 сентября 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ. А в современной России идейными правопреемниками ВЛКСМ являются различные молодежные общественные организации.