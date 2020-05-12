Село Онды в Мангистауской области названо образцовым

Актау. 11 мая. Kazakhstan Today - В Мангистауской области одним из главных приоритетов является развитие сельских населенных пунктов. Каждое село должно благоустраиваться для комфортного проживания граждан. Это одно из основных направлений государства, передает Kazakhstan Today.

Село Онды в Мангистауской области - один из быстроразвивающихся населенных пунктов с высокими показателями социально-экономического развития. Это местность, где родился и вырос выдающийся казахский писатель Абиш Кекильбаев.

Онды - небольшое село, но, несмотря на это, местные жители активно ведут сельское хозяйство: производят мясо, молочные изделия. На селе успешно функционируют 32 крестьянских хозяйства. Онды по праву можно назвать самым благоустроенным селом в регионе.

В этом году по поручению президента началась активная реализация программы "Дорожная карта занятости". В рамках данной программы в Мангистаускую область из республиканского бюджета было выделено 34 миллиарда тенге, отметил аким Мангистауской области Серикбай Трумов. Эти средства будут направлены на реализацию проектов по развитию инфраструктуры, строительство дорог, возведение социальных объектов, развитие сельского хозяйства.

По этому направлению в селе Онды уже началось строительство новой амбулатории на 20 койко-мест. В строительстве объекта задействованы местные специалисты. Амбулаторию планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года. Медперсонал также будет состоять из местных кадров. Объект будет оснащен современным оборудованием, а это значит, что теперь жителям не придется ездить на лечение и обследование в районный центр. К слову, это первая амбулатория в селе Онды. Глава региона Серикбай Трумов поручил ответственным лицам соблюдать качество выполняемых работ и сроки сдачи в эксплуатацию.

Житель села Жанибек Кожык озвучил предложение о строительстве тепличного комплекса. По его мнению, это позволит не только полностью покрыть внутреннюю потребность в продовольствии, но и не прибегать к спросу импортных овощей и фруктов. В свою очередь, Серикбай Трумов поддержал предложение и отметил, что оно требует всестороннего рассмотрения.

На сегодняшний день в селе Жармыш Мангистауского района ведется строительство нового дома культуры. Объект начали возводить в 2018 году, но из-за нехватки средств работы были приостановлены. В этом году в рамках программы "Дорожная карта занятости" было выделено 211 млн тенге и работы возобновились.

Как отмечает пресс-служба акима Мангистауской области, реализация данной госпрограммы в первую очередь направлена на трудоустройство населения. В прошлом году на встречах акима области с населением был поднят ряд социально значимых вопросов в селах Акшымырау, Кызан, Тущыкудык, Шебир, Жынгылды.

На сегодняшний день ведется поэтапное решение данных вопросов. К примеру, запланирована прокладка асфальта автодороги Тасмурын - Мастек, также трасса от Шетпе до села Шайыр, от Шайыр до Жынгылды. Средства выделены, работы будут интенсивно идти до конца текущего года", - сказал аким Мангистауской области Серикбай Трумов.

С прошлого года в стране активно реализуется программа "Ауыл - ел бесігі". В Мангистау по данному направлению в 2019 году было выделено 1 млрд 100 млн тенге. Эти средства были направлены на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельских местностях.

В этом году в Мангистаускую область в рамках программы "Ауыл - ел бесігі" было выделено свыше трех миллиардов тенге на развитие инфраструктуры, строительство социальных объектов в сельских местностях. Сёла - опора нашей страны, куда мы должны уделять особое внимание", - отметил глава региона Серикбай Трумов.

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