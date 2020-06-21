Семейная пара воровала в торговых домах столицы брендовые вещи

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане полицейские задержали молодую семейную пару, подозреваемую в краже элитной одежды из бутиков торговых домов, передает Kazakhstan Today.

В ходе расследования полицейские установили, что супружеская пара в дневное время заходила в бутики торгово-развлекательного центра, выбирала дорогую мужскую и женскую одежду. В примерочной с помощью специального инструмента молодые люди убирали защитные устройства.

Краденое имущество они продавали по заниженной цене в районе рынков, некоторые вещи надевали сами. Сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время 29-летний мужчина и его 26-летняя супруга задержаны. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Кража". Проверяется их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - сообщила пресс-служба ДП Нур-Султана.

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