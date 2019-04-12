Сенатор предложила принять ряд мер для решения вопросов взыскания задолженности по алиментам

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Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Депутат cената, Уполномоченный по правам ребенка в РК Сауле Айтпаева обратилась с запросом к премьер-министру Республики Казахстан Аскару Мамину по вопросу взыскания алиментов, передает Kazakhstan Today.

На фоне принимаемых государством мер по социальной поддержке семей с детьми, обострилась проблема недобросовестного отношения к выполнению алиментных обязательств по отношению к детям. Об этом свидетельствуют обращения граждан, данные статистики КПСиСУ Генеральной прокуратуры. В 2018 году из 248 087 документов судоисполнителями окончено лишь 25%, за 3 месяца текущего года из 201 739 - 8%", - сообщила Айтпаева.

Она отметила, что один родитель может быть должен нескольким детям, количество детей, которые живут на алименты госорганам, занимающимися вопросами детей, точно неизвестно. В официальной отчетности достоверно суммы задолженности по алиментам не отражаются. В настоящее время КПСиСУ совместно с МЮ этот вопрос еще прорабатывается.

Проблемы, связанные с решением вопроса по взысканию алиментов, из года в год остаются одни и те же, вышли из разряда внутрисемейной и требует ужесточения государственной политики.

По словам сенатора, с 2014 по 2018 годы принят ряд законодательных и иных нормативных актов, призванных созданию эффективного механизма взыскания алиментов, причем не только в интересах детей. Законами разработана комплексная система принудительного взыскания алиментов с должников. Расширены меры, принимаемые судоисполнителями на основании нормативного постановления Верховного суда "Об ответственности за неисполнение судебных актов".

Современные средства поиска и идентификации личности по ИИН, сотовым данным в стране развиты, государственные и частные судоисполнители подключены к системе информационного обмена правоохранительных и специальных органов. Комитет по исполнению судебных актов находится в одной системе Министерства юстиции, наряду с регистрационной службой, нотариальной палатой, уже между ними есть великолепная возможность обеспечить безупречность и эффективность работы при скоординированных действиях внутренних служб, занятых прямо или косвенно процессом взыскания алиментов. Тем не менее, значительная часть нуждающихся в алиментах имеют лишь философско-мечтательную надежду на их получение и недовольство работой исполнительных органов", - сказала Айтпаева.

Она отметила, что граждане должны видеть процесс оказания услуги, процесс исполнительного производства должен быть автоматизирован.

В этой связи вопрос: имеют ли возможность или когда граждане будут иметь возможность отслеживать работу судебного исполнителя по его алиментному производству по электронному документу? Будет ли выстроена и когда система уведомлений сторон о ходе исполнительного производства в режиме онлайн посредством личного кабинета на Едином портале государственных услуг. Порядок и сроки направления информации в Единую государственную информационную систему для отслеживания по ИИН и работу Банка данных исполнительных производств предлагаю выстроить таким образом, чтобы стороны в таком же режиме отслеживали запросы в кредитные организации (к примеру, в АО "Kaspi Bank"), межведомственные запросы в электронном виде, постановления о наложении запрета на совершение регистрационных действий с объектами недвижимого имущества, в пенсионный фонд - запросы: сколько денежных средств, в каком месте и с какой периодичностью получает должник - физическое лицо?" - считает депутат.

Кроме того, по ее словам, к вопросу розыска должников и беглецов есть практический опыт ГП РК и МВД РК, когда находили по купленным авиа-, авто- и железнодорожным билетам, сделкам по недвижимости.

Судебным исполнителям следует своевременно доводить до сведения соответствующих прокуроров об известных им фактах непринятия представления о привлечении к уголовной ответственности, их несвоевременного рассмотрения и других нарушениях закона, допускаемых органами уголовного преследования по направленным им материалам", - сказала она.

Депутат сената предложила для решения вопросов взыскания задолженности по алиментам внести изменения и дополнения в закон "О занятости населения" по расширению компетенции местных исполнительных органов по установлению квоты рабочих мест для лиц, имеющих задолженность по алиментам. (Статьей 9 закона "О занятости населения" установлено, что в компетенцию местных исполнительных органов входит установление квоты рабочих мест для инвалидов, для лиц, состоящих на службе пробации, для лиц, освобожденных из мест лишения свободы и т.д.). И вменить в обязанность судоисполнителя направить алиментщика в центр занятости населения (а их у нас 203) для постановки его на учет в качестве безработного или для трудоустройства

Алименты должны выплачиваться ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти (1/4) от заработка и/или иного дохода родителей; на двух детей - одной трети (1/3) от заработка и/или иного дохода родителей; на трех и более детей - половины (1/2) заработка и/или иного дохода родителей.

"Чаще всего для сокрытия дохода плательщика предоставляется недостоверная информация и указывается МЗП в сумме 42 500 тенге и таким образом к уплате алиментов, на 1 ребенка идет 10 625 тенге, на двух детей 14 167 тенге и на трех и более детей 21 250 тенге", - предложила Айтпаева.

Согласно статье 147 Кодекса, супруги обязаны материально поддерживать друг друга. На взыскание алиментов по содержанию ребенка может подать: нетрудоспособный нуждающийся супруг; супруга в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста 18 лет, а также в случае определения общему ребенку-инвалиду по достижении 18 лет I-II группы инвалидности.

Таким образом, величина ответственности родителя за своих детей, составляет в месяц менее 1 минимального прожиточного минимума (26 915 тенге).

"Поскольку действующая система взыскания алиментов на содержание детей в долевом соотношении к заработку не способна в полном объеме обеспечить ребенка и не отвечает потребностям, если ребенок с особыми потребностями полагаю необходимым изменить подход к взысканию алиментов путем определения их минимального фиксированного размера. Предлагается размер алиментов определить по специальной таблице, которая построена следующим образом: доходы родителей поделены на группы в соответствии с их размерами, а возраст детей - на четыре группы (ясельные, дошкольные, средних и старших классов). В соответствии с возрастом ребенка и размером дохода определяется максимальный размер алиментов. Вместе с тем в данной таблице необходимо учесть категорию детей с особыми потребностями, где ставка к уплате будет выше ввиду расходов по здоровью", - предложила сенатор.

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