Сенаторы предлагают вернуть полицейским жезлы

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - Сенаторы обратились с депутатским запросом к премьер-министру Республики Казахстан А. Мамину с просьбой вернуть регулировщикам жезлы, передает Kazakhstan Today.

Как напомнил депутат сената Георгий Ким, с 1 января 2017 года дорожно-патрульная полиция перешла на осуществление надзора за дорожным движением преимущественно методом автопатрулирования, при этом использование жезлов было отменено.

"Введение Министерством внутренних дел Республики Казахстан в целях улучшения видимости регулировщиков светоотражающих жилетов, манжет для рук и сигнальных перчаток оказались малоэффективными. Обращения граждан в период выезда депутатов в регионы, социальные сети отдельными участниками дорожного движения показывают, что данное нововведение было воспринято неоднозначно из-за трудностей восприятия водителями действий регулировщиков, которые осуществляют регулирование дорожного движения жестами рук и, в особенности, в сумеречное и ночное время", - сказал депутат.

Статистика показывает, что с момента отмены жезлов по стране зарегистрировано 4 факта наезда на сотрудников дорожно-патрульной полиции, осуществлявших регулирование дорожного движения в темное время суток (Алматы - 2, Астана и Шымкент - по 1).

Вместе с тем статьей 54 закона Республики Казахстан "О дорожном движении" и правилами дорожного движения установлены требования сотрудника органов внутренних дел путём подачи сигнала как жестом руки, так и жезлом и обязанности их соблюдения водителями.

"Требования сотрудников дорожной полиции должно быть понятны не только водителям Казахстана, но водителям, осуществляющим транзит товаров и транспортных средств через территории государств-участников Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, так как реализация транзитного потенциала является одним из приоритетных направлений экономической политики Казахстана. Учитывая вышеизложенное, полагаем необходимым рассмотреть вопрос о целесообразности применения жезла исключительно для регулировки дорожного движения. В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" прошу о результатах рассмотрения депутатского запроса дать письменный ответ в установленный законом срок", - обратился с запросом депутат.

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