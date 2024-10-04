Сенаторы предложили ограничить TikTok в Казахстане  

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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Геннадий Шиповских в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова предложил ввести ограничения для пользователей сети TikTok в Казахстане, передает корреспондент агентства.





Он отметил, что некоторый контент в TikTok может негативно влиять на поведение детей и привести к ложным идеалам и зависимости. В связи с этим Кыргызстан запретил эту платформу и предпринял шаги по защите психики детей.









Кибербезопасность - это один из главных вопросов цифрового мира. Франция и другие страны подвергли сомнению методы сбора данных пользователей TikTok и ввели ограничения", - сказал сенатор.





Депутат считает, что в Казахстане тоже важно обратить внимание на кибербезопасность, поскольку защита частных и государственных данных напрямую связана с национальной безопасностью.





Конфиденциальность данных также вызывает серьезную озабоченность. Канада ввела ограничительные меры для TikTok из-за безопасности данных. Способы сбора данных пользователей и их хранение могут быть сомнительными", - сказал Геннадий Шиповских.





Также, по его словам, ограничения нужны для поддержания общественной стабильности. Распространение дезинформации и провокационного контента в TikTok "скорее всего, негативно повлияет на социальную стабильность в стране". Широкое распространение дезинформации может вызывать панику в стране и исказить общественное мнение.





Депутат также выразил обеспокоенность распространением в сети TikTok соревнований, проводимых в формате стрима, в которых проигравший получает различные задания со стороны победителя. Например, такие приказы как "налей на себя зеленку", или "положи свечку в рот", или другого рода требования могут представлять серьезную угрозу здоровью и жизни человека и унижать его перед обществом, сказал он.





Сенатор предложил ряд мер для защиты детей от опасного онлайн-контента. В частности, по его мнению, платформа TikTok должна предложить четкий алгоритм по выявлению и ограничению экстремизма, радикализма, сепаратизма, чрезмерно опасного и противоречащего моральным ценностям контента.





Кроме того, сенаторы предлагают рассмотреть механизм блокировки для детей в возрасте до 13 лет с помощью технологии face ID в случае входа в TikTok с телефона родителей.





В противном случае мы просим заблокировать платформу TikTok в нашей стране. Решение этих проблем станет шагом к сохранению здоровых моральных ценностей граждан страны и снижению распространяющихся среди молодежи опасных игр и привычек", - сказал Геннадий Шиповских.