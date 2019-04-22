"Сергек" в Алматы начал выписывать штрафы

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Интеллектуальная система "Сергек", запущенная в Алматы в прошлом году в тестовом режиме, заработала в полную силу, передает Kazakhstan Today.

Теперь штрафы нарушителям ПДД выписывают камеры, установленные по адресам: Абая - Сейфуллина, Абая - Розыбакиева, Аль-Фараби - Esentai Mall (восток), Аль-Фараби - река Есентай (восток), Аль-Фараби - Esentai Mall (запад), Аль-Фараби - Бальзака (восток), Аль-Фараби - Бальзака (запад), Аль-Фараби - Interfood (запад), вокзал Алматы-2, ТРЦ "Алтын Тараз" и другим, пишут "Колеса"

Система фиксирует превышение установленной скорости, а также проезд на красный выезд на выделенную полосу для общественного транспорта и пересечение стоп-линии.

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