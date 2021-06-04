Сервис Ashyq доступен в приложении Kaspi.kz

АЛМАТЫ. 3 МАЯ - Kaspi.kz совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан запустили новый проект. Для посещения общественных мест казахстанцы теперь могут использовать сервис Ashyq в приложении Kaspi.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы постоянно добавляем инновационные сервисы в наше самое популярное в стране супер-приложение Kaspi.kz. Сегодня мы запускаем возможность для всех казахстанцев использовать сервис Ashyq в приложении Kaspi.kz, чтобы посещать спортивные клубы, бассейны, кафе и другие общественные места. Мы рады, что в сотрудничестве с государством помогаем нашим любимым клиентам вести активный образ жизни во время пандемии, а казахстанскому бизнесу работать, соблюдая меры безопасности", - прокомментировал глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Сервис Ashyq позволил бизнесу работать в пандемию, а нам - посещать любимые заведения и продолжать жить в привычном ритме в период пандемии. Мы обещали, что данный сервис появится в самых популярных приложениях страны. Сегодня он доступен и клиентам Kaspi.kz. Мы понимаем нашу ответственность перед населением страны и приложим все усилия по защите бизнеса и недопущению распространения вируса среди казахстанцев", - сказал министр цифровизации инноваций и аэрокосмической деятельности Багдат Мусин.

В компании уточнили: чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо открыть Kaspi QR в приложении Kaspi.kz и отсканировать QR-код, установленный на входе в заведение, участвующее в программе Ashyq. После сканирования на экране смартфона отобразится статус, разрешающий или ограничивающий вход в общественные места:

- Безопасный - нет ограничений, ПЦР-тест отрицательный;

- Нейтральный - нет ограничений, кроме мест, где ПЦР-тест является обязательным;

- Контактный - частичное ограничение на посещение объектов;

- Инфицирован - не разрешается посещать общественные места. ПЦР-тест положительный.

Если вход разрешен, нужно показать временный пропуск работнику объекта и войти в течение 5 минут.

Проверить свой статус можно в любое время в приложении Kaspi.kz без сканирования QR-кода. Для этого нужно войти в раздел "Госуслуги - Ashyq. Статус по коронавирусу".

Реализация проекта стала возможной благодаря интеграции информационных систем Kaspi.kz и АО "НИТ"", - отметили в компании.

Ранее команда Kaspi.kz совместно с Министерством цифрового развития РК также успешно реализовала проекты по открытию ИП и по перерегистрации авто в супер-приложении Kaspi.kz.

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