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Сервисные центры LG - более 20 лет первоклассного обслуживания

18.11.2021, 09:14 11314
Сервисные центры LG - более 20 лет первоклассного обслуживания
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - Говоря о бытовой технике, профессиональное сервисное обслуживание - одно из важных составляющих выгодной покупки, наряду с внешним видом, функциональными и техническими характеристиками самого товара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
LG Electronics (LG) придерживается высоких стандартов не только в своей продукции, но и в работе авторизованных сервисных центров. 
 
Время - самое ценное, что есть у современного занятого человека.
 
В LG это хорошо понимают, поэтому клиентам фирменного сервиса компании не нужно тратить весь день на ожидание мастера. 
 
Как работает сервисная служба LG?
 
Обращаясь в сервисный центр LG, вы сами назначаете удобную для вас дату ремонта. Нужно просто набрать номер 2255 (с мобильного) и сообщить о поломке. Специалисты оперативно согласуют поставку необходимых запчастей и проведут ремонт в назначенное вами время. В случае гарантийного ремонта выезд, работа мастеров и запчасти предоставляются бесплатно. Важно отметить, что услуги выездного мастера распространяются только на крупную бытовую технику.
 
Помимо этого, всегда можно самостоятельно привезти неисправный товар в сервисный центр LG, где мастера проведут полную диагностику и оперативный ремонт. Подобная скорость обслуживания возможна благодаря постоянному наличию запасных частей на складах. Для тех, у кого нет возможности ждать, есть опция доставки отремонтированной техники. Услуга действует в Алматы и Нур-Султане и бесплатна в рамках гарантийного ремонта. Если гарантия уже закончилась или случай не гарантийный, клиенту доставка обойдется в небольшую сумму. 
 
Что еще стоит знать о работе авторизованных сервисных центров LG? 
 
Склад
 
Каждый сервисный центр имеет свой склад с запчастями. 
 
Именно это позволяет выполнять ремонт в кратчайшие сроки. 
 
Регулярное планирование закупа комплектующих - большой и сложный процесс, который профессионально осуществляется сотрудниками сервисного подразделения.
 
Колл-центр
 
От оперативности этого отдела зависит то, как быстро заявка будет принята и передана мастеру. Помимо этого, сотрудники колл-центра проводят предварительное согласование наличия необходимых запчастей для ремонта на складе, контроль своевременного прибытия мастера и выполнения ремонта день в день. 
 
Технический департамент
 
Следит за качеством работы мастеров и своевременно заказывает необходимые комплектующие. Еще специалисты этого отдела регулярно проводят обучающие тренинги для инженеров, чтобы они могли диагностировать проблему удаленно и понимать, с чем могут столкнуться во время ремонта.
 
Сервисные центры LG работают в Казахстане уже более 20 лет, сохраняя неизменным уровень качества обслуживания клиентов и продолжая улучшать качество своих услуг. На любые возникшие вопросы по настройке, эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию продукции LG можно получить ответы по номеру 2255 (с мобильного) или 8 8000 805 805 с городского телефона (бесплатно по Казахстану).
 
Информация для материала предоставлена официальным новостным порталом LG Electronics
 

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В девяти областях объявили штормовое предупреждение

18.11.2021, 21:23 31861
В девяти областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 19 ноября на севере Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 метров в секунду.
 
19-21 ноября на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 20 ноября на северо-востоке области порывы 25 метров в секунду.
 
Ночью 19 ноября на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
19 ноября на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. 
 
Ночью и утром 19 ноября на северо-западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
19 ноября утром и днем на северо-востоке, юге Алматинской области гололед, на юге и востоке области ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 ноября на западе, юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на западе, юге, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 19 ноября на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем 15-20 метров в секунду, на западе области порывы 23 метра в секунду. 
 

Неревакцинированных медработников не будут допускать к работе с пациентами

18.11.2021, 18:55 54595
Неревакцинированных медработников не будут допускать к работе с пациентами
Фото: УВП города Нур-Султана
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева в ходе брифинга сообщила, что неревакцинированные медики не будут допускаться к работе с пациентами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, неревакцинированных медиков к пациентам не будут допускать, их могут переводить в отделы, где они не соприкасаются с пациентами, например, в отдел статистики.
 

У нас есть 42-е постановление главного санитарного врача, в котором говорится о том, что для очной работы привлекаются лица вакцинированные или лица, у которых есть стойкий медотвод или же переболевшие в течение последних трех месяцев. Ревакцинацию должны пройти в первую очередь, согласно постановлению, все медицинские сотрудники", - отметила она.

 
По мнению Султангазиевой, неревакцинированные медсотрудники в случае новой волны инфекции, работая с зараженным пациентом, подвергают риску в первую очередь свое здоровье и свою жизнь.
 

И поэтому я считаю, что каждый сознательный медицинский сотрудник должен получить ревакцинацию", - подчеркнула она.

 
В свою очередь, главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин отметил, что неревакцинированные медработники подвергают риску ослабленных больных в своих отделениях, это может привести к внутрибольничным вспышкам коронавирусной инфекции, заключил Бекшин. 
 
Как сообщалось ранее, 70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции, сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.
 

В Казахстане более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность

18.11.2021, 14:33 81217
В Казахстане более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - В Казахстане более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность. Министерство труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливает квоту на привлечение в республику иностранных специалистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 1 ноября 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 059 иностранных граждан", - сообщает пресс-служба Министерства. 

 
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 647 разрешений по первой (руководители и их заместители), 3222 - по второй категории (руководители структурных подразделений). 
 
Основная часть иностранцев, работающих на территории РК, относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 7 746 и 718 человек соответственно. 
 
Также на сезонные работы привлечены 1769 человек, а в рамках корпоративного перевода - 1957 человек.
 
По данным ведомства, в Казахстане насчитывается 1739 работодателей, привлекающих к работе иностранцев.
 
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай - 4068 человек, Турция - 2069 человек, Узбекистан - 1782 человек, Индия -1212 человек, Великобритания - 1047 человек.
 
В Минтруда напомнили, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году ее размер составил 0,31% к рабочей силе, или 29,3 тыс. единиц.
 
 

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