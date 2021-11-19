Сервисные центры LG - более 20 лет первоклассного обслуживания

АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - Говоря о бытовой технике, профессиональное сервисное обслуживание - одно из важных составляющих выгодной покупки, наряду с внешним видом, функциональными и техническими характеристиками самого товара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

LG Electronics (LG) придерживается высоких стандартов не только в своей продукции, но и в работе авторизованных сервисных центров.

Время - самое ценное, что есть у современного занятого человека.

В LG это хорошо понимают, поэтому клиентам фирменного сервиса компании не нужно тратить весь день на ожидание мастера.

Как работает сервисная служба LG?

Обращаясь в сервисный центр LG, вы сами назначаете удобную для вас дату ремонта. Нужно просто набрать номер 2255 (с мобильного) и сообщить о поломке. Специалисты оперативно согласуют поставку необходимых запчастей и проведут ремонт в назначенное вами время. В случае гарантийного ремонта выезд, работа мастеров и запчасти предоставляются бесплатно. Важно отметить, что услуги выездного мастера распространяются только на крупную бытовую технику.

Помимо этого, всегда можно самостоятельно привезти неисправный товар в сервисный центр LG, где мастера проведут полную диагностику и оперативный ремонт. Подобная скорость обслуживания возможна благодаря постоянному наличию запасных частей на складах. Для тех, у кого нет возможности ждать, есть опция доставки отремонтированной техники. Услуга действует в Алматы и Нур-Султане и бесплатна в рамках гарантийного ремонта. Если гарантия уже закончилась или случай не гарантийный, клиенту доставка обойдется в небольшую сумму.

Что еще стоит знать о работе авторизованных сервисных центров LG?

Склад

Каждый сервисный центр имеет свой склад с запчастями.

Именно это позволяет выполнять ремонт в кратчайшие сроки.

Регулярное планирование закупа комплектующих - большой и сложный процесс, который профессионально осуществляется сотрудниками сервисного подразделения.

Колл-центр

От оперативности этого отдела зависит то, как быстро заявка будет принята и передана мастеру. Помимо этого, сотрудники колл-центра проводят предварительное согласование наличия необходимых запчастей для ремонта на складе, контроль своевременного прибытия мастера и выполнения ремонта день в день.

Технический департамент

Следит за качеством работы мастеров и своевременно заказывает необходимые комплектующие. Еще специалисты этого отдела регулярно проводят обучающие тренинги для инженеров, чтобы они могли диагностировать проблему удаленно и понимать, с чем могут столкнуться во время ремонта.

Сервисные центры LG работают в Казахстане уже более 20 лет, сохраняя неизменным уровень качества обслуживания клиентов и продолжая улучшать качество своих услуг. На любые возникшие вопросы по настройке, эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию продукции LG можно получить ответы по номеру 2255 (с мобильного) или 8 8000 805 805 с городского телефона (бесплатно по Казахстану).