Сервисные центры LG - более 20 лет первоклассного обслуживания

LG Electronics (LG) придерживается высоких стандартов не только в своей продукции, но и в работе авторизованных сервисных центров.
Время - самое ценное, что есть у современного занятого человека.
В LG это хорошо понимают, поэтому клиентам фирменного сервиса компании не нужно тратить весь день на ожидание мастера.
Как работает сервисная служба LG?
Обращаясь в сервисный центр LG, вы сами назначаете удобную для вас дату ремонта. Нужно просто набрать номер 2255 (с мобильного) и сообщить о поломке. Специалисты оперативно согласуют поставку необходимых запчастей и проведут ремонт в назначенное вами время. В случае гарантийного ремонта выезд, работа мастеров и запчасти предоставляются бесплатно. Важно отметить, что услуги выездного мастера распространяются только на крупную бытовую технику.
Помимо этого, всегда можно самостоятельно привезти неисправный товар в сервисный центр LG, где мастера проведут полную диагностику и оперативный ремонт. Подобная скорость обслуживания возможна благодаря постоянному наличию запасных частей на складах. Для тех, у кого нет возможности ждать, есть опция доставки отремонтированной техники. Услуга действует в Алматы и Нур-Султане и бесплатна в рамках гарантийного ремонта. Если гарантия уже закончилась или случай не гарантийный, клиенту доставка обойдется в небольшую сумму.
Что еще стоит знать о работе авторизованных сервисных центров LG?
Склад
Каждый сервисный центр имеет свой склад с запчастями.
Именно это позволяет выполнять ремонт в кратчайшие сроки.
Регулярное планирование закупа комплектующих - большой и сложный процесс, который профессионально осуществляется сотрудниками сервисного подразделения.
Колл-центр
От оперативности этого отдела зависит то, как быстро заявка будет принята и передана мастеру. Помимо этого, сотрудники колл-центра проводят предварительное согласование наличия необходимых запчастей для ремонта на складе, контроль своевременного прибытия мастера и выполнения ремонта день в день.
Технический департамент
Следит за качеством работы мастеров и своевременно заказывает необходимые комплектующие. Еще специалисты этого отдела регулярно проводят обучающие тренинги для инженеров, чтобы они могли диагностировать проблему удаленно и понимать, с чем могут столкнуться во время ремонта.
Сервисные центры LG работают в Казахстане уже более 20 лет, сохраняя неизменным уровень качества обслуживания клиентов и продолжая улучшать качество своих услуг. На любые возникшие вопросы по настройке, эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию продукции LG можно получить ответы по номеру 2255 (с мобильного) или 8 8000 805 805 с городского телефона (бесплатно по Казахстану).
Информация для материала предоставлена официальным новостным порталом LG Electronics.