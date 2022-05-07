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Сформирован новый состав общественного совета Алматы

06.05.2022, 17:40 11466
АЛМАТЫ. 6 МАЯ - На внеочередной, XIX сессии маслихата утвержден состав общественного совета Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего в выборах приняли участие порядка 200 человек. Выборы в состав общественного совета проведены рабочей группой, которая организовала собеседования с каждым из кандидатов.
 
Стоит отметить, что маслихатом города впервые в республике выборы в общественный совет проведены интерактивно. Так, для обеспечения открытости и транспарентности все собеседования и заседания рабочей группы по формированию общественного совета транслировались в прямом эфире на YouTube-канале Almaty.tv и на YouTube-, Aitube-каналах маслихата. Наряду с этим на всех заседаниях рабочей группы и на собеседованиях присутствовали независимые наблюдатели.
 
В целом новый состав общественного совета III созыва обновился более чем на 60%. Качественный анализ нового состава выглядит следующим образом: средний возраст членов общественного совета омолодился на 11 лет, до 47 лет. В сравнении с прошлым созывом количество молодежи возросло с 5,1 до 25,7%, а доля женщин увеличилась до 33,3%. В целом костяк совета состоит из представителей НПО и СМИ, количество которых составило более половины от общего числа членов совета, также возросла доля представителей сферы образования. Помимо этого в новый состав общественного совета вошли многодетные матери и кандасы.
 
Всего в обновленный состав вошло 39 человек, 36 из которых - представители гражданского общества. Необходимо отметить, что согласно законодательству количество членов представителей государственных органов может составлять 1/3, при этом было принято решение расширить квоту для представителей гражданского сектора и общественности до 36 человек.
 
Состав нового общественного совета и резервистов будет размещен на сайте маслихата города.
 
Также на сессии депутаты утвердили присвоение улицам Алатауского, Бостандыкского и Медеуского районов мегаполиса имен выдающихся деятелей в сфере культуры и науки, государственных деятелей, внесших вклад в развитие Казахстана и поддержку соотечественников за рубежом.
 
Среди них такие видные деятели и знаменитости, как первый чемпион-казах Олимпийских игр - Жаксылык Ушкемпиров, композитор Каршыга Ахмедиярулы, академик и композитор Газиза Ахметкызы, народная артистка Казахской ССР Роза Умбеткызы, акын и публицист Машхур Жусип, археолог, этнолог и востоковед Лев Гумилев и другие видные деятели. Также одной из улиц присвоено имя выдающегося политического деятеля и экс-премьер-министра Турции Аднану Мендересу, который в период своей деятельности оказывал помощь нашим соотечественникам, переехавшим в середине ХХ века в Турцию.
 
Также депутаты Алматинского маслихата обсудили решение президента о проведении референдума 5 июня и выразили единую поддержку данной инициативе главы государства.
 
Помимо этого на сессии были внесены изменения в состав региональной комиссии Алматы по вопросам занятости населения. Задачами комиссии является содействие занятости населения, обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере занятости.
 

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Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

06.05.2022, 21:49 4901
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Алматинской, Акмолинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнощу РГП "Казгидромет", 7 мая ночью на северо-востоке, днем на юге, юге-востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный на большей части области 15-20 метров в секунду, днем на севере, северо-востоке области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
7 мая в Западно-Казахстанской области - ветер северный, северо-восточный, днем на западе, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса. 
 
7 мая на юге Актюбинской области ожидается гроза. В южной половине области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса. 
 
7 мая на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, днем в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью 7 мая на большей части Павлодарской области, днем на севере, востоке ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
7 мая на востоке, юге Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, на юге области 23-28 метров в секунду. 
 
7 мая на юге Костанайской области ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20 метров в секунду.
 
7 мая ночью на востоке, в центре, днем на западе, юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе, севере, в центре области, днем в южной половине области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
7 мая в горных и предгоных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 7 мая на западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, северо-восточный, ночью на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. Понижение температуры воздуха ночью до 1 - 6 мороза, на востоке области 2 тепла.
 
7, днем 8, 9 мая на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7 мая в горных районах, 8, 9 мая на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 9 мая порывы 25 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане ночью 7 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
7 мая на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. 
 

В Нур-Султане ряд улиц перекроют из-за эстафеты

06.05.2022, 19:36 8101
В Нур-Султане ряд улиц перекроют из-за эстафеты
Фото: Акимат города Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - 7 мая в Нур-Султане пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню защитника Отечества РК и Дню Победы, среди учащихся общеобразовательных школ, студентов ссузов и вузов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с проведением эстафеты пересечение пр. Победы и ул. Бигельдинова (мин. фин.), ул. Алии Молдагуловой, ул. Бейбитшилик до ул. Отырар будут перекрыты с 10.30 до 12.00, сообщает официальный сайт столичного акимата.
 
Вышеуказанные улицы будут открываться поэтапно.
 
Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
 

Новые авиарейсы из Нур-Султана в Актобе и Уральск появятся в РК

06.05.2022, 17:00 12606
Новые авиарейсы из Нур-Султана в Актобе и Уральск появятся в РК
Фото: instagram/flyarystan_
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Авиакомпания FlyArystan сообщила о запуске новых авиарейсов из Нур-Султана в Актобе и Уральск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным авиакомпании, стоимость рейса Нур-Султан - Актобе составит от 8000 тенге. Рейс будет осуществляться со 2 июня по четвергам и воскресеньям.
 
Стоимость билетов на рейс Нур-Султан - Уральск - от 11 500 тенге. Авиарейс будет запущен с 23 мая и будет осуществляться по понедельникам и субботам.
 

В Карагандинском зоопарке родились львята

06.05.2022, 15:55 14021
В Карагандинском зоопарке родились львята
Фото: кадр из видео
КАРАГАНДА. 6 МАЯ - Два львенка появились на свет в Карагандинском зоопарке. Сотрудники зоопарка объявили конкурс на лучшие имена для малышей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Видео с львятами опубликовано на странице зоопарка в Instagram.
 
В зоопарке отметили, что это уже не первое прибавление. С начала года на свет появились трое медвежат, 2 львенка, волчата, трое жеребят, 7 козлят, 9 ягнят, верблюжонок, теленок и малыш як. 
 
Сейчас львятам-самцам подбирают имена. Причем в конкурсе могут участвовать только школьники от 7 до 18 лет. Итоги обещают объявить 29 мая ко дню открытия летнего сезона.
 

Ранее сообщалось, что в Алматинском зоопарке родился кенгуренок.  
 

В Нур-Султане открыли "Стену памяти" в честь героев Великой Отечественной войны

06.05.2022, 11:27 19916
В Нур-Султане открыли "Стену памяти" в честь героев Великой Отечественной войны
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - В Нур-Султане в преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы прошла церемония открытия Мемориального комплекса Министерства внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, мемориальный комплекс воздвигнут в честь 77-летия Победы и в память о тех казахстанцах - сотрудниках органов внутренних дел, кто проявил исключительный героизм, защищая Родину. 
 
Появление "Стены памяти" является важным событием, благодаря которому память о храбрых воинах, защитивших родные края от вражеских нашествий и обеспечивших мирную жизнь будущему поколению, будет преумножена.
 

Этот мемориал посвящен подвигам наших ветеранов, которые служили на благо Отчизны и были примером образца, доблести и чести. Хочу выразить благодарность организации ветеранов, правительству Республики Казахстан и акимату города Нур-Султана за всестороннюю поддержку", - подчеркнул министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

 
Также отмечается, что в Великой Отечественной войне приняли участие более полутора миллионов казахстанцев и больше половины из них не вернулись с поля боя. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 124 - полными кавалерами ордена "Данк". 
 

Мы должны помнить о героических поступках наших дедов, отстоявших будущее страны. И хочу отметить, что каждодневная работа сотрудников органов внутренних дел направлена на защиту и обеспечение общественной безопасности, единство и развитие нашего государства", - сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. 

 
Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.
 

Наши полицейские всегда в строю. Защищают интересы и права, спокойствие, безопасность наших граждан. Позвольте поздравить вас с Днем защитника Отечества, с Днем Великой Победы, в этом году которому 77 лет. Мы гордимся нашими героями, нашими предками", - поздравил аким города Алтай Кульгинов.

 

В Алматы ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы

06.05.2022, 11:13 20616
В Алматы ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Сегодня, 6 мая, в Алматы к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне все ветераны города получили единовременные выплаты в сумме 1 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации ведомства, на сегодня в Алматы проживают 75 ветеранов. 
 

Единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч тенге получили 1592 жителя, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, и 2870 ветеранов боевых действий на территории других государств", - уточнили в пресс-службе.

 
В список получателей выплат ко Дню Победы вошли 9370 тружеников тыла, награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в период войны, а также 455 вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Для них размер единовременной материальной помощи составил 50 тысяч тенге.
 
Выплата материальной помощи ко Дню Победы проводилась без истребования заявлений по спискам, утвержденным акиматом города Алматы. Всего выплаты получили 14 362 человека. 
 

Сумма единовременных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны по предложению акима Алматы Ерболата Досаева была увеличена вдвое - с 500 тысяч тенге до 1 млн тенге. После этого депутаты маслихата поддержали предложение главы города на внеочередной, XVIII сессии маслихата города Алматы", - напомнили в ведомстве. 


Ветеранам к 9 Мая выплатят 5,4 млрд тенге в Казахстане.

Как в Алматы отпразднуют День Победы.
 

В Нур-Султане трех сотрудников детского сада уволили из-за грубого обращения с ребенком

06.05.2022, 09:09 23481
В Нур-Султане трех сотрудников детского сада уволили из-за грубого обращения с ребенком
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Сразу трех сотрудников столичного детского сада уволили по статье после вопиющего случая. 
 
По данным телеканала КТК, должностей лишились два воспитателя и исполняющая обязанности заведующей. Их наказали после того, как четырехлетнего ребенка насильно заперли в темном спортзале. С заявлением обратилась мать девочки. 
 

Дети все слышали, как она стучалась и плакала, вы мне такие... Никто не пожалел моего ребенка, никто не пожалел, что она вот в таком, психическое состояние у нее. Говорит: "Мама, я описалась. Он меня закрыл в комнате, я испугалась и я описалась. Меня так трясло, я кричала, орала, а он мне двери не открывал", - говорит мать Айнур Абдрахманова. 


 
По словам матери, закрыл ребенка в каморке спортзала воспитатель по физкультуре. Девочка плакала, но никто якобы не реагировал. Женщина говорит, ее ребенок состоит на учете у невропатолога после длительного лечения и реабилитации. И сотрудники детского сада знали об этом. 
 
В государственном дошкольном учреждении сегодня заявили, что сделали выговор воспитателю, хотя вину его отрицают.
 
Дело дошло до городского управления образования, и там, изучив видео с камер наблюдения, признали факт грубого обращения с ребенком. В итоге методиста, воспитателя группы и учителя физкультуры уволили по статье.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

06.05.2022, 08:37 21421
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов в большинстве регионов Казахстана пройдут дожди, на западе страны - сильные, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юго-востоке, западе - град, на юге, юго-востоке - шквал, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем в горных районах Туркестанской области ожидается шквал, в горных перевалах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге области, в горных районах Жамбылской области - град, шквал. 
 
В Атырауской области, на юго-востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, днем на западе, севере, в центре Павлодарской, Карагандинской областей, на юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается град, днем на юге области - пыльная буря, на большей части - усиление ветра до 15-20, на северо-западе, северо-востоке области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на севере Костанайской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Утром и днем в Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, на севере и востоке области порывы 25 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается дождь, +21 - +23 градуса, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +22 - +24 градуса, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 

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