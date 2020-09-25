Шаккалиев освобожден от должности председателя комитета Министерства торговли и интеграции РК

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Арман Шаккалиев освобожден от должности председателя комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра торговли и интеграции РК Шаккалиев Арман Абаевич освобождается от должности председателя комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Арман Шаккалиев родился в 1977 году в Карагандинской области. Трудовую деятельность начал юрисконсультом ОАО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий" по Астане и Акмолинской области. В системе технического регулирования начал работать с 2004 года директором РГП "Казахстанский институт метрологии". С июня 2008 года по апрель 2016 года занимал должность директора Республиканского государственного предприятия "Казахстанский институт стандартизации и сертификации". В апреле 2016 года назначен на должность директора департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии. В июле 2018 года назначен председателем комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК. С августа 2019 по настоящее время работал председателем комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

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