Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - Шесть рейсов задержаны сегодня в Международном аэропорту Алматы, сообщила пресс-служба учреждения.

По состоянию на 8.00 19 января задержано отправление рейсов Алматы - Усть-Каменогорск (метеоусловия Усть-Каменогорска), Алматы - Усть-Каменогорск (техническая причина), Алматы - Костанай (позднее прибытие самолета), Алматы - Костанай (позднее прибытие самолета), Алматы - Шымкент (позднее прибытие самолета), Алматы - Санкт-Петербург (позднее прибытие самолета), передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы, отмененных рейсов не имеется. В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 3000 метров, горизонтальная 1600 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.

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