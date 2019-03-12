Широкую Масленицу отпраздновали в Туркестанской области

Туркестан. 11 марта. Kazakhstan Today - Впервые празднование Широкой Масленицы состоялось во вновь образованной Туркестанской области 9 марта 2019 года. В народных гуляньях приняли участие жители городов и селений региона, передает Kazakhstan Today.

Председатель Славянского культурного центра Туркестанской области Марина Лимаренко, приветствуя собравшихся, отметила, что члены славянских организаций приняли решение каждый год проводить праздник Широкой Масленицы в новом месте, чтобы постепенно все центры области были вовлечены в орбиту этого весёлого и интересного действа, проинформировали организаторы.

Центром проведения гуляний 2019 года был выбран Аксукент Сайрамского района. Именно здесь состоялся конкурс масленичных пирогов, ставший изюминкой праздника. На суд жюри участники конкурса представили 15 пирогов с разными начинками и в различной технике исполнения. Лучшим был признан кулинарный шедевр студентов Агроколледжа. От нежного творожного пирога с изюмом, оформленного в молодёжной тематике, и жюри, и публика пришли в полный восторг. Удивление и похвалы также вызвали настоящая русская кулебяка, тыквенный и малиновый пироги, печеная изба и снежный домик.

Сильная половина тем временем соревновалась в традиционных масленичных конкурсах и потешках. Бурные аплодисменты снискали два богатыря, присевшие с 50-килограммовыми мешками муки на плечах по пятьдесят раз, а также дама, пожелавшая остаться неизвестной, выжавшая гирю шестьдесят один раз.

Все участники конкурсов были награждены дипломами Славянского культурного центра Туркестанской области и призами от спонсоров и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.

Завершился праздник сжиганием чучела Масленицы и пением весёлых частушек и масленичных припевок.

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