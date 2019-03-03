Школьники в Алматы воссоздали историческую реконструкцию "Мюнхен-1938"

Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Музее боевой и трудовой славы в Алматы прошла историческая реконструкция "Мюнхен-1938", передает Kazakhstan Today.





Историческая реконструкция "Мюнхен-1938" прошла 27 ноября в Музее боевой и трудовой славы средней школы №32. Старшеклассники на основе исторических документов и мемуарной литературы попытались восстановить события далёкого 1938 года, сообщили в Генеральном консульстве России в Алматы.





По информации консульства, участники реконструкции рассказали о том, как проходило обсуждение и подписание Мюнхенского соглашения. Зрителей также познакомили с биографиями исторических деятелей, принимавших участие в заседании, решение которого стало "спусковым крючком" для начала Второй мировой войны. Эпиграфом для реконструкции стали слова Уинстона Черчилля, который, как известно, резко отрицательно относился к Мюнхенскому решению: "Между войной и позором Англия выбрала позор, получив потом и войну".





В обсуждениях приняли участие школьники, учитель истории средней школы №32 Зухра Бердигожина и приглашённый эксперт - консул Генерального консульства РФ Ирина Переверзева. Они говорили о том, можно ли решать судьбу целых стран, не принимая во внимание мнение их правительств и народов; почему в конце тридцатых годов руководители ведущих европейских стран заигрывали с фашизмом; какой была позиция Советского Союза и почему он не был допущен к переговорам; какие страшные последствия для всего мира имели решения Мюнхенского сговора.





Подводя итоги работы, ребята рассказали, что при подготовке к исторической реконструкции они открыли для себя много нового, ознакомились с литературой, посмотрели информационные программы, пытаясь осмыслить происходившее в те далёкие годы.





Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии было подписано 30 сентября 1938 года представителями Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуард Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини). Согласно соглашению, целостность Чехословакии была разорвана, страна была вынуждена передать около 20% своей территории Германии, Венгрии и Польше, потеряв при этом 33% промышленного потенциала и более 5 млн граждан.





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