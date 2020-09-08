Школьники Карагандинской области полностью обеспечены учебниками

Караганда. 7 сентября. Kazakhstan Today - На сегодняшний день управлениями и отделами образования приобретено достаточное количество комплектов для полного обеспечения всех учеников учебниками, передает Kazakhstan Today.

В 2020 году на закупку учебников и учебно-методических комплексов (УМК) в Карагандинской области выделено более 2,4 млрд тенге. Это 100% от потребности", - проинформировали в пресс-службе акима области.

На эти средства закуплены следующие учебники: по обновлённому содержанию для 11-х классов, информатика для 5-6-х классов, учебники для трёхъязычного обучения, учебники для 3, 6 и 8-х классов для специальных школ, электронные учебники и художественная литература. Частично заказаны учебники для 1-го класса и других классов по степени изношенности.

25 августа 2020 года завершился процесс отгрузки учебников из издательств в нашу область. На сегодняшний день управлениями и отделами образования регионов приобретено достаточное количество комплектов учебников для стопроцентного обеспечения каждого ученика с 1-го по 11-й класс", - заявили в ведомстве.

С 20 июля осуществлялся процесс выдачи учебников по графику, утверждённому управлением образования области. Учебники выданы в полном объёме.

Электронные версии учебников и УМК размещены и доступны для скачивания в формате pdf на сайте МОН РК - https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/article/details/8388?lang=ru.

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