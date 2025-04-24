Школьники заступили на вахту у Вечного огня в парке 28 гвардейцев-панфиловцев   

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Алматы. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" сотрудники патрульной полиции Жетысуского района проводят масштабные рейды, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение ПДД, сообщает - В Алматы в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" сотрудники патрульной полиции Жетысуского района проводят масштабные рейды, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение ПДД, сообщает Polisia.kz





Только за два дня отработки в районе выявлено более 360 нарушений, совершенных водителями мопедов. Более 200 единиц транспорта водворены на специализированную штрафстоянку. Основные причины - отсутствие государственных номерных знаков, страхового полиса, водительских удостоверений, а также игнорирование требований дорожных знаков и сигналов светофора.





Особое внимание уделяется грубым и систематическим нарушениям, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.





Ранее мотополиция Астаны выявила 20 водителей мопедов, нарушивших правила дорожного движения. Среди нарушителей - двое несовершеннолетних и один иностранец, нарушивший миграционное законодательство и занимавшийся незаконной курьерской деятельностью. 12 мопедов водворены на коммунальную стоянку.





В полиции напомнили, что с 5 апреля мопеды официально приравнены к механическим транспортным средствам. 6 апреля в столице начались профилактические мероприятия.





Если раньше за нарушение ПДД водителей мопедов наказывали штрафом в размере 2 МРП, то после принятия норм они будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями автомобилей, напомнили в департаменте.