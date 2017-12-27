Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Сход снежных лавин возможен в горах в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", штормовое предупреждение объявлено в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

"В связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в хребте Таласский Алатау (Южно-Казахстанская и Жамбылская области) и в горных районах Алматинской области в период с 27 по 28 декабря ожидается сход снежных лавин", - предупреждают синоптики.

В этой связи не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

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