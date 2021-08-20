Фото: Мой город

АТЫРАУ. 19 АВГУСТА - Шокирующее видео из школы-интерната для детей-инвалидов в Атырау распространяется в соцсетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео снято бывшей работницей Центра оказания специальных социальных услуг №3 (школы-интерната для детей с психоневрологическими отклонениями). На нем запечатлены сидящие на горшках дети, которые привязаны к поручню унитаза пеленками и простынями. Есть также кадры с мальчиком, который в судороге бьется в коридоре, пишет " Ак Жайык ".

Вот он лежит, и никто не помогает. Старшая медсестра вообще не обращает внимания. А раньше он был спокойным мальчиком, - комментирует автор видео.





Она также показывает девочку, у которой кровь на лице: "У детей раны, но никто не дает лекарств".

На другой записи снят мужчина, который выходит с ведром из учреждения. Здесь женщина обвинила своих коллег в воровстве, отмечает портал "Мой город"

К детям-инвалидам относятся очень плохо, они неухоженные. Для них закупают просроченные продукты, а когда приходит комиссия, то сразу выкладывают свежую продукцию и говорят, что все хорошо. Детей обзывают нецензурными и нехорошими словами. Я была в шоке от такого отношения к детям, начала выражать свое возмущение, требовать, чтобы навели порядок. Они ведь и так обижены судьбой, тут еще и они вдобавок. Государство выделяет миллионные средства на их содержание: на еду, одежду, жилье, но они эту помощь недополучают. Я требовала, чтоб директор навела порядок, но это не происходило. Несколько раз видела, как детей привязывают у унитазов. Об этом я сразу же сказала директору, но она игнорировала мои замечания. Так же нельзя с детьми обращаться", - говорит Улбике Бисекенова.

По словам женщины, как только она начала выражать свое возмущение, руководство учреждения приняло решение не продлевать трудовой договор. Женщина обратилась в городской акимат, где, по ее утверждению, никаких мер не предприняли.

Между тем заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Альфия Байганина рассказала, что видео действительно было снято Улбике Бисекеновой в апреле этого года.

Мы провели расследование, в результате которого директор учреждения получила строгий выговор за несоблюдение должного контроля со стороны своего коллектива. Сестра-хозяйка идет и снимает детей на видео. Более того, в центре произошла кража, украли талоны на бензин на 100 литров и в этом замешана Улбике Бисекенова. С ее слов, видео снято в апреле, а нам предоставила в июле. Мы провели служебное расследование, дежурившие в тот день воспитатели отрицают то, что связывали детей. Сестра-хозяйка в тот день попросила их принести какие-то вещи, одна ушла за обедом для детей, вторая еще куда-то. В итоге Улбике Бисекенова осталась одна, и мы подозреваем, что здесь замешан третий человек, возможно, и сама сестра-хозяйка. В итоге за это видео директор учреждения получила строгий выговор за несоблюдение должного контроля. До выяснения обстоятельств женщина была отстранена от работы, сейчас она не является сотрудником нашего учреждения", - отметила Альфия Байганина.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в отношении двух воспитателей интерната возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РК (Пытки). Ведутся следственные мероприятия. Телесных повреждений у детей не обнаружено.

Напомним, ранее в Атырау избивавшим детей в интернате санитаркам вынесли приговор.

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