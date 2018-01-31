Шпекбаев намерен предавать широкой огласке каждый факт коррупции

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции за 2017 год зарегистрировано 1835 коррупционных правонарушения, что на 18% меньше, чем в 2016 году, передает Kazakhstan Today.

"Пресечено 108 фактов системной коррупции. 320 лиц привлечены к уголовной ответственности. Пресечена деятельность пяти организованных преступных групп. Благодаря принятым мерам в казну государства удалось вернуть порядка 14 млрд тенге", - сказал председатель АДГСПК Алик Шпекбаев в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

По его словам, одним из условий качественной реализации антикоррупционной политики государства является абсолютная чистота государственного аппарата.

Как отметил Алик Шпекбаев, от эффективности мер по противодействию коррупции зависит сохранение благоприятного инвестиционного климата в стране.

Территориальным подразделениям Агентства поручено на ранней стадии пресекать незаконное вмешательство проверяющих органов в деятельность иностранных компаний.

"Каждый из нас в ежедневной работе должен быть убежден в том, что коррупционер не может иметь морального права бороться с коррупцией и тем более учить этому других. Каждый факт внутренней коррупции следует предавать широкой огласке с соответствующими уголовно-правовыми последствиями", - отметил председатель антикоррупционного ведомства.

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