Шпекбаев: отдельные беспринципные чиновники восприняли свои должности как высокодоходный личный бизнес

2020 год стал одним из самых тяжелых в истории человечества. Беспрецедентный стресс-тест прошли государственные аппараты по всему миру, столкнувшись с масштабным снижением уровня доверия граждан. В условиях пандемии, когда народ возлагал надежды на тех, кому делегированы властные полномочия, отдельные беспринципные чиновники и топ-менеджеры, не боясь ни закона, ни Бога, восприняли свои должности как высокодоходный личный бизнес, занявшись хищением бюджетных средств и получая на системной основе взятки. Обогащение на горе своего народа равносильно предательству и убийству. Нами зарегистрировано 100 уголовных дел, из них почти половина - это хищения средств, выделенных на антикризисные меры. Пресечены факты приобретения 132 аппаратов ИВЛ по завышенной стоимости на сумму более 2 млрд тенге", - сказал Шпекбаев.
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