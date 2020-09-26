Шпекбаев встретился с членами попечительского совета Транспаренси Казахстан в Алматы

Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в сервисном антикор-центре Алматы председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев презентовал попечительскому совету общественного фонда "Транспаренси Казахстан" и представителям целого ряда международных организаций основные новеллы антикоррупционной политики страны, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Алик Шпекбаев подробно ознакомил экспертов с тремя пакетами антикоррупционных реформ, являющихся неотъемлемой частью предвыборной платформы главы государства.

Первый пакет реформ выразился в успешно реализуемых с этого года институтов дисциплинарной ответственности и отставки первых руководителей за коррупцию подчиненных, а также восстановлении антикоррупционной экспертизы проектов НПА.

На днях парламентом одобрен второй пакет реформ, включающий полный запрет на дарение подарков госслужащим и членам их семей, расширение круга субъектов коррупционных преступлений, создание комплаенс-служб в квазигосударственном и частном секторах.

Не останавливаясь на этом, агентство для комплексной и полноценной имплементации международных антикоррупционных стандартов ведет активную работу над третьим пакетом реформ президента. Прежде всего это введение гражданско-правовой ответственности за незаконное обогащение, разработка закона об общественном контроле, запрет чиновникам на владение банковскими счетами в иностранных юрисдикциях, ужесточение ответственности за коррупцию для судей и сотрудников правоохранительных органов", - отметил спикер.

Также приглашенным были презентованы результаты работы Агентства.

Наряду с системными действенными уголовно-правовыми мерами, мы ведем комплексную работу по обеспечению открытости и прозрачности государственных органов. Ее результатом стал запуск 206 сервисных акиматов различных уровней, порядка 2000 уголков самообслуживания в сельских акиматах, более 1800 фронт-офисов", - заявил председатель.

В свою очередь, представители общественности высказались по актуальным вопросам проводимой антикоррупционной политики.

В частности, главой Международного бюро по правам человека Евгением Жовтисом позитивно оценена работа агентства по институциональной трансформации госаппарата и подчеркнута стратегическая важность разработки продуманной концепции законопроекта об общественном контроле.

Одна из учредительниц Транспаренси Казахстан акцентировала внимание председателя агентства на необходимости повышения потенциала антикоррупционных журналистских расследований. Исполнительный директор фонда заявила о единстве целей и партнерских отношениях государства и гражданского общества в контексте противодействия коррупции. Она также осветила масштабную работу фонда по обеспечению прозрачности бюджетов 4 уровня.

Своим мнением и конкретными предложениями также поделились представители ООН, ЦАРИКЦ, ЮСАИД, Фонда Сороса, Всемирного банка.

Сделав ставку на конструктивное партнерство с институтами гражданского общества, Агентство не стоит на месте и регулярно расширяет диапазон подобного взаимодействия. Мы убеждены, что экспертная поддержка наших партнеров как внутри страны, так и за ее пределами придаст серьезный импульс полноценному развитию антикоррупционной политики Казахстана", - заключил Шпекбаев.

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