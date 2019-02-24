Штормовое предупреждение из-за метели и гололеда объявлено в Западном Казахстане

Уральск. 21 февраля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение из-за метели и гололеда объявлено в Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.



"22 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду", - сообщает "Казгидромет".



В Уральске в этот день ожидаются метель, туман, гололед и ветер юго-западный до 18 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства