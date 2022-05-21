Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Карагандинской, Мангистауской, Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 21 мая ожидается пыльная буря. Ветер южный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

21 мая в западной половине Акмолинской области ожидаются гроза, шквал, град. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на севере, западе области порывы 25 метров в секунду.

Во второй половине дня 21 мая на западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Утром и днем на севере, западе области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, днем временами порывы 23-28 метров в секунду.

В Шымкенте в конце дня 21 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днем 21 мая на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

21 мая на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На западе, северо-востоке области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

21 мая ночью на северо-западе, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, в центре области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный, ночью на юге, востоке, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

21 мая на севере, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, ночью на юге области, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Утром и днем 21 мая на юге области, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, пыльная буря, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, юге и востоке области 18-23, при грозе порывы 29 метров в секунду.

21 мая на большей части Костанайской области ожидается дождь, на западе, севере области - сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 метров в секунду.

21 мая в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

21 мая на большей части Кызылординской области ожидаются днем дождь, на севере, юге, в центре области - гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью на западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, в центре области порывы 23-28 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

21 мая на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью при грозе порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Днем 21 мая в Павлодарской области ожидается ветер южный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

21 мая на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-западный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, на юге, востоке области порывы 23 метра в секунду.

Днем 21, сутки 22 мая на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 21, 22 мая на юге, севере области в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 22 мая порывы 23-28 метров в секунду.