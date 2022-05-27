Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 27 мая на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 27 мая на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью и утром на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 27 мая на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке области 15-20 метров в секунду. В Жарминском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 27 мая в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, град. На юге, севере, западе области, в горных и предгорных районах - гроза, шквал. На севере, западе области - пыльная буря. На севере, западе области, в горных и предгорных районах ожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Шымкенте утром и днем 27 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду.

27 мая днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, утром и днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге, востоке области ожидается сильная жара - 35 градусов. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 мая на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, на севере, западе, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 27 мая на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, в центре области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 мая на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 27 мая на юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юго-востоке области сохраняется сильная жара - 35 градусов.

Днем 27, сутки 28 мая на юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 27, 28 мая на юге, западе области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 27, ночью 28 мая порывы 23-28 метров в секунду.