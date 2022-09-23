Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Атырауской, Карагандинской, Улытауской, Абайской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 23 сентября на юге, севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юге, севере, в центре области 15-20 метров в секунду.

23 сентября днем на юге, западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе и юге области 15-20 метров в секунду.

23 сентября в восточной половине Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23 сентября на юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23 сентября на северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 23 сентября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду.

23-24 сентября на юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 23 сентября на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

23 сентября на большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

23-24 сентября в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.