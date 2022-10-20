Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

,Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Туркестанской, Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Мангистауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

По прогнозу ГРП "Казгидромет", в Астане 20 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 20 октября на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

20 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области временами 23 метра в секунду.

20 октября в Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, южный, на севере порывы 15-20 метров в секунду.

20 октября на севере, западе Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

20 октября на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем на юге области порывы 23 метра в секунду.

20 октября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

20 октября ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 20 октября на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Ночью на западе, днем на юге, востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный, ночью на западе, днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду, временами 23 метра в секунду.

20 октября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, ночью на юге, западе области 15-20 метров в секунду.





20 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.