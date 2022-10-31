Штормовое предупреждение объявили в десяти областях Казахстана

Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Штормовое предупреждение объявили в десяти областях Республики Казахстана.
По данным РГП "Казгидромет", 30 октября ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем на севере, западе области до 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду.
На западе, востоке, юге Атырауской области ожидается туман.
30 октября в центре, на юге Актюбинской области ожидается гололед.
Днем на юге, западе Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе области ожидается туман.
На севере Кызылординской области ожидается гололед. Ветер западный, днем в центре области до 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром 30 октября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы до 15-20 метров в секунду, днем временами до 23-28 метров в секунду.
30 октября на западе, юге Мангистауской области ожидается туман.
Утром и днем 30 октября на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью 30 октября на севере области, сутки 31 октября на севере, юге области туман. Ветер западный, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах до 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы до 25 метров в секунду.
На юге Костанайской области ожидается гололед. На севере, востоке области туман. На юге Павлодарской области ожидается гололед.