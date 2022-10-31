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Штормовое предупреждение объявили в десяти областях Казахстана

29.10.2022, 20:00 30171
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях Казахстана
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Штормовое предупреждение объявили в десяти областях Республики Казахстана.
 
По данным РГП "Казгидромет", 30 октября ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем на севере, западе области до 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду.
 
На западе, востоке, юге Атырауской области ожидается туман.
 
30 октября в центре, на юге Актюбинской области ожидается гололед.
 
Днем на юге, западе Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе области ожидается туман.
 
На севере Кызылординской области ожидается гололед. Ветер западный, днем в центре области до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 30 октября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы до 15-20 метров в секунду, днем временами до 23-28 метров в секунду.
 
30 октября на западе, юге Мангистауской области ожидается туман.
 
Утром и днем 30 октября на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью 30 октября на севере области, сутки 31 октября на севере, юге области туман. Ветер западный, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах до 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы до 25 метров в секунду.
 
На юге Костанайской области ожидается гололед. На севере, востоке области туман. На юге Павлодарской области ожидается гололед.
 

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Жителям трех городов посоветовали не выходить из дома из-за неблагоприятных метеоусловий

30.10.2022, 17:36 10686
Жителям трех городов посоветовали не выходить из дома из-за неблагоприятных метеоусловий
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям Астаны, Алматы и Актау советуют не выходить из дома без крайней необходимости в ближайшие сутки из-за неблагоприятных метеорологических условий.
 

В этих городах сутки 30, ночью 31 октября ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

 
В это время метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов.
 

Qazaq Air временно приостанавливает полеты из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск

30.10.2022, 16:10 13256
Qazaq Air временно приостанавливает полеты из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск
Фото: Depositphotos
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Qazaq Air временно приостанавливает полеты из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск из-за невыдачи соответствующих разрешений от авиавластей России.

Авиакомпания Qazaq Air сообщает об отмене рейса Астана – Новосибирск 30 октября 2022 года, а также о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям", - говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов. Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected] Вместе с заявкой на возврат необходимо указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения.

Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания QAZAQ AIR соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам", - отметили в авиакомпании.

 

Токаев выразил соболезнования главе Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле

30.10.2022, 15:53 13861
Токаев выразил соболезнования главе Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле
Фото: Акорда
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в Сеуле, сообщает пресс-служба Акорды.
 

С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели людей в районе Итэвон в Сеуле. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот скорбный час граждане нашей страны и я солидарны с народом Кореи и разделяем его боль в связи с невосполнимой потерей", - говорится в телеграмме.

 
Как сообщалось ранее, в районе Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. В результате происшествия погиб 151 и пострадали не менее 82 человек.
 
Позже стало известно, что во время массовой давки в Сеуле погибла казахстанская студентка.
 

Казахстанские и российские археологи изучают древний город Каракабак

30.10.2022, 15:11 15006
Актау. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые предполагают, что это единственное поселение на ответвлении Шелкового пути, который шел из Индии в Рим.
 
По предположениям ученых, именно здесь пролегала трасса северного ответвления Шелкового пути, который шел из Индии в Рим. Долгое время считалось, что Шелковый путь шел по западному побережью Каспия, но в III-V веках шли войны между Римской империей и Ираном и появилось северное ответвление - по восточному побережью Каспия, сообщает ТАСС.
 
Уже удалось установить, что Каракабак существовал в течение 300 лет около двух тысяч лет назад и был крупным торгово-ремесленным центром, объединявшим многоэтническое население, кроме того, здесь был крупный порт.
 
Археологи исследовали территории четырех построек усадебного типа и "мусорные отвалы", сохранившиеся за чертой города. Данные позволяют судить, что Каракабак не был колонией располагавшихся рядом мощных цивилизаций Ирана или Хорезма.
 
Материал, полученный в ходе раскопок, - лаковая и лепная посуда различных типов, изделия из металла и отходы металлургического производства, монетная коллекция, украшения из стекла, кости животных, птиц и рыб, свидетельствующие о рационе древнего населения, позволили не только установить хронологически рамки существования древнего города, но и определить его статус.
 
Обнаруженные древние монеты и специфические украшения (фибулы) позволили датировать некоторые объекты с точностью до 50 лет.
 

Мастера-ремесленники для кочевников изготавливали ювелирные изделия, медные, бронзовые украшения, одежду. Там сидели мастера, которые весь этот регион обслуживали. Причем технология изготовления украшений и огранки камня говорит, что там работали мастера византийской школы", - рассказал старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения (ИАЭТ СО) РАН Евгений Богданов.

 
Он добавил, что в городе жили представители разных ремесел и сфер деятельности. Там работали ремесленники, работающие с бронзой, керамикой, ювелиры, моряки и рыбаки, торговцы, есть данные о том, что здесь обрабатывали и мололи дикорастущие злаки, а также добывали руду.
 
Ученые уверены, что Каракабак - уникальный природный и археологический объект Мангистау и может стать точкой притяжения археологического туризма.
 

В Темиртау 58 многоэтажных домов остались без отопления

30.10.2022, 14:21 16701
В Темиртау 58 многоэтажных домов остались без отопления
Фото: Depositphotos
Темиртау. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау из-за аварии более 12 часов отсутствует отопление в 58 многоэтажных домах.
 
Авария произошла вчера вечером на ремонтируемом участке тепломагистрали. Из-за неправильной установки опоры выдавило сальник на компенсаторе, сообщает "Вечерняя Караганда".
 
В акимате сообщили, что у подрядной организации, ответственной за содержание теплосетей, не хватает сотрудников.
 

Работа продолжается. В кратчайшие сроки мы предпримем все необходимые меры для устранения неполадок в районе, где произошла авария. Перед руководителем ТОО "Окжетпес-Т" поставлена ​​задача не начислять оплату жителям указанного района за время отсутствия тепла", - комментирует ситуацию руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Темиртау Ринат Кыдырбеков.

 
Возобновить подачу отопления обещают в ближайшее время.
 
Отметим, что в воскресенье в Темиртау прогнозируется снег с дождем при температуре -4°C - +4°C.
 

ЖК "Алма Сити" не введен в эксплуатацию и не находится на балансе города - Акимат Алматы

30.10.2022, 12:51 19301
ЖК "Алма Сити" не введен в эксплуатацию и не находится на балансе города - Акимат Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жилой комплекс "Алма Сити", жильцы которого ранее пожаловались на отсутствие коммунальных благ, не введен в эксплуатацию и не находится на балансе города, сообщили в акимате Алматы.

На сегодня ЖК "Алма Сити" Е5 не введен в эксплуатацию и находится не на балансе города. Также по ЖК отсутствует декларация о готовности объекта, подписываемая коммунальными предприятиями. Ответственность за заселение жильцов в дом, который не сдан в эксплуатацию, несет компания застройщик ТОО "Qazaq Stroy". В свою очередь Qazaq Stroy предпринимает необходимые меры для разрешения вопроса и скорейшего подключения домов к центральному теплоснабжению", - проинформировали в управлении энергетики и водоснабжения города Алматы.

Отмечается, что застройщиком предоставлено гарантийное письмо по выполнению своих обязательств.
После предоставления всей технической документации работниками ТОО "Алматинские тепловые сети" будет проведено повторное обследование для оценки возможности подключения 28 домов ЖК "Алма Сити" Е5 в Наурызбайском районе к постоянному теплоснабжению.
 

Air Astana возобновляет прямые рейсы в Бангкок

30.10.2022, 12:03 20286
Air Astana возобновляет прямые рейсы в Бангкок
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 30 октября Air Astana восстановила регулярное авиасообщение из Алматы в столицу Таиланда Бангкок, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.
 
Рейсы выполняются на авиалайнере Airbus A321LR начиная с 5 вылетов в неделю и до ежедневных с 29 ноября.

Стоимость билетов в обе стороны с учетом сборов в эконом-классе начинается от 263 674 тенге. Виза для граждан Казахстана выдается по прибытии в аэропорт сроком на 30 дней.
 
Прямые рейсы в Бангкок были остановлены по причине пандемии коронавируса в марте 2020 года. С 1 октября 2022 года тайские власти сняли все ковид-ограничения для въезда иностранных туристов.
 

Адресную помощь малоимущим будут выдавать по-новому в Казахстане

30.10.2022, 09:34 23991
Адресную помощь малоимущим будут выдавать по-новому в Казахстане
Костанай. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на встрече с предпринимателями Костанайской области разъяснил механизм работы социального кошелька и пообещал продолжить контроль за ростом цен на продукты.
 
Как сообщает региональное издание "Наша газета", министр заявил, что с 2023 года по всему Казахстану будет внедрена программа "социальный кошелек". Социальные цены на продукты останутся, а дополнительно государство изучит возможность адресно начислять деньги малоимущим гражданам.
 

Социальный кошелек предусматривает не только денежные меры поддержки. Там будут и немонетарные меры. К примеру, вы сходили на прием к врачу в рамках ГОБМП - вам придет сообщение о том, что у вас в социальном кошельке появился ваучер на покупку рецепта согласно оплате врача. Либо у вас появился ваучер - отрывной талон на питание вашего ребенка в школе. Все эти меры реализованы, они сейчас пилотируются, и с 1 января мы переходим на социальный кошелек", - сказал Жумангарин.

 
Кроме того, зампремьера пообещал продолжить контроль за ростом цен на продукты.
 

Мы продолжим контроль за темпом роста цен, поскольку на следующий год стоят совсем другие параметры по инфляции. Но мы решили отойти от жесткого регулирования производителей, потому что без развития производителей мы никогда от импортозависимости по продуктам. При этом начисления пока будет производиться на ваши банковские карточки - те, которые у вас есть. Монетарные меры поддержки будут приходить на банковскую карту, немонетарные будут находиться в социальном кошельке", - отметил министр.

 
По подсчетам министерства, в среднем, чтобы один человек обеспечил себя продуктами питания в рамках норм потребления, нужно около 43 000 тенге. Средней семье нужно около 160 000 тенге для того, чтобы купить продукты.
 

Люди, которые не могут себя обеспечить, они от государства будут получать в рамках АСП средства, чтобы при любой цене они могли купить социально значимые продукты. Остальные - это люди, которые не попадают в уязвимые слои населения, равных мер господдержки не получат", - заключил Жумагарин.

 

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