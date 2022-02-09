Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Нур-Султана, Алматинской, Костанайской, Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 9 февраля на юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед.
В Алматы 9 февраля временами ожидаются туман, гололед.
9 февраля на севере и востоке Костанайской области ожидается туман. Ночью на востоке области низовая метель. Ветер юго-восточный, ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
9 февраля на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.
В Нур-Султане 9 февраля временами ожидается туман.
9 февраля на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман.
Днем 9 февраля на юго-западе, западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, северо-западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
9 февраля на севере и юго-востоке Актюбинской области ожидается туман.
9 февраля на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
В Шымкенте ночью и утром 9 февраля ожидается туман.
9 февраля на западе, севере Павлодарской области ожидается туман.
9 февраля на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.