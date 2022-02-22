Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в ночь на 22 февраля на юго-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На большей части области ожидается туман.

22 февраля на западе Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

22 февраля на юге Актюбинской области ожидается гололед.

22, 23 февраля ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный 9-14, в районе Жаланашколя 18-23 метра в секунду.

22-23 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, ночью на северо-востоке и в центре области гололед.

22 февраля на северо-западе Акмолинской области ожидаются низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 22 февраля на северо-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 22 февраля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, востоке области ожидается низовая метель. На юге области ожидаются туман, днем гололед. Ветер юго-западный ночью на востоке, днем на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 22-23 февраля на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Сутки 22-23 февраля ветер северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.