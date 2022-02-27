Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Кызылординской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 27 февраля на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 метров в секунду.
27 февраля в Атырауской области на севере - туман, на западе и в центре ожидается юго-восточный ветер, порывы 15-20 метров в секунду.
27 февраля на западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
27 февраля в Актюбинской области - ветер восточный, юго-восточный, в центре и на западе области ожидаются порывы 15-20 метров в секунду.
27 февраля на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.
В Нур-Султане 27 февраля ночью и утром ожидается туман.
Днем 26, сутки 27 февраля на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.
27 февраля на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман.
27 февраля на севере, западе Карагандинской области ожидается туман.
Ночью и утром 27 февраля - 1 марта на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем 1 марта - гроза. 27 февраля - 1 марта - ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.