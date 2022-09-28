Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Астаны, Алматинской, Акмолинской, Мангистауской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Абайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 28-30 сентября на севере и в горных районах Алматинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
28 сентября на севере, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный, ночью и утром на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
В Астане 28 сентября временами ожидаются небольшие осадки (дождь, снег).
Днем 28 сентября на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
28 сентября на севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
28 сентября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
28 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
28 сентября ночью севере, западе Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, на севере, юге области 15-20 метров в секунду.
28 сентября ночью на юге Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
28 сентября на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На юго-востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.