Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Шымкента, Карагандинской, Акмолинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Туркестанской, Павлодарской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 ноября на севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица.
10 ноября на западе, севере, на юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
В Астане 10 ноября временами ожидается гололед.
10-12 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.
10 ноября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед.
10 ноября ночью и утром на западе, юге Абайской области ожидается туман. На севере, западе области ожидается гололед.
Ночью и утром 10-11 ноября на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
В Шымкенте ночью 10-11 ноября временами ожидается туман.
10 ноября днем на севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, западе области днем порывы 15 метров в секунду.
10 ноября ночью и утром на севере, юге, в центре Актюбинской области ожидается туман.
10 ноября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юго-западе области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.