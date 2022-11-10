Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил о поступлении изъятых у коррупционеров 50 млрд тенге на специальный счет Минфина, которые направят на строительство школ.

Деньги будут поступать и уже поступают на специальный счет Министерства финансов. Уже поступило порядка 50 миллиардов тенге. Мы ожидаем, что в ближайшее время эта сумма вырастет до 100 миллиардов тенге", - цитирует sputnik.kz премьер-министра.

По его словам, средства пойдут на строительство школ и пристроек к школам, с тем чтобы обеспечить дополнительными ученическими местами те регионы, где особенно есть дефицит и трехсменное обучение, аварийные школы.

Он также сообщил, что сейчас Министерство просвещения готовит соответствующую документацию, информирует tengrinews.kz.

Премьер-министр отметил, что финансирование будет осуществляться дополнительно к тем средствам, которые уже заложены в бюджете.

Алихан Смаилов подчеркнул, что "специально планировать какие-то объемы по коррупционным средствам в правительстве не намерены и выделять средства будут по факту поступления".