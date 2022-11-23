Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Жетысуской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Туркестанской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 ноября ночью в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 17-22 метра в секунду.

23 ноября на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

23 ноября ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман.

23 ноября на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, на юге и в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы 23 ноября ожидаются временами сильные осадки (преимущественно дождь), туман.

23 ноября на севере, западе, востоке Актюбинской области ожидается гололед, на юге, востоке области туман.

23 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

23 ноября на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на севере, востоке области сильный снег. На севере, в центре, юге области низовая метель. Ветер северо-западный, на севере, в центре, юге области 15-20 метров в секунду.

23 ноября ночью на большей части Абайской области ожидается снег, на юге области сильный снег. На севере, в центре, западе области низовая метель. Ветер северо-западный, на севере, в центре, западе области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 23 ноября на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Шымкенте ночью и утром 23 ноября ожидается временами туман.