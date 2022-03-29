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Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

28.03.2022, 21:22 13436
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Жамбылской, Костанайской, Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Атырауской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 29 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Днем 29 марта на большей части ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах - порывы 23-28 м/с, на юго-западе области - временами 30 м/с и более. 
 
29 марта на западе, юге Костанайской области ожидается туман. 
 
Днем 29 марта на западе и востоке Алматинской области ожидается юго-западный ветер 18-23 м/с. 
 
В Алматы днем 29 марта, ночью 30 марта ожидается временами сильный дождь.
 
Ночью 29 марта на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере области ожидается гололед.
 
Днем 29 марта в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на южный порывы на севере, западе и в центре области 15-20 м/с. 
 
29 марта ночью на западе, днем на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем на западе, юго-востоке, в центре области - 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем в центре области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 
 
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области - гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, ночью на юго-западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. 
 
29 марта ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный, ночью на юге области ожидаются порывы 15-20 м/с, днем - 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с. 
 
Днем 29 марта в Акмолинской области ожидаются осадки, на западе области - сильные осадки (снег, дождь). 29-31 марта на северо-западе, юге области - гололед. Днем 29, сутки 30-31 марта на западе, юге ожидается метель. 29 марта - ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на юго-западе области - 15-20 м/с, днем - 15-20 м/с, на западе, юго-востоке области порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области - 30 м/с и более, 30 марта ветер юго-западный - 15-20 м/с, на западе, юго-востоке области порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области - 30 м/с и более.
 
В Нур-Султане днем 29, сутки 30 марта ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 29, ночью 30 марта порывы 25 м/с.
 
Днем 29 марта на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На юго-западе, западе, севере области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный ночью на юго-западе, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части - 15-20 м/с, на юго-западе, западе области - порывы 23-28 м/с. 
 
29 марта днем на востоке, западе и в центре Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный на большей части 15-20, днем порывы - 23-28 м/с. 
 
Днем 29 марта на юге и предгорных районах Туркестанской области сильные осадки, в горных районах очень сильные осадки (дождь, снег). Утром и днем в горных и предгорных районах ожидается временами гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 17-22, на севере области и в горных районах порывы 23-28 м/с, на горных перевалах - 30 м/с и более.
 
В Шыменте днем 29 марта ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Утром и днем временами - гроза. Ветер юго-западный, западный - порывы 17-22 м/с.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня.
 

новости по теме

Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана

29.03.2022, 08:28 3491
Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - На территорию Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На севере, северо-западе, центре, юге, юго-востоке - сильные осадки с сильным порывистым ветром. По Казахстану ожидаются туман, гололед, в северной половине - метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-западе, юге Акмолинской области ожидается гололед, усиление ветра ночью на юго-западе области до 15-20 метров в секунду, днем - 15-20, на западе, юго-востоке области порывы 23-28 метров в секунду, на севере, востоке области - 30 метров в секунду и более, днем на западе, юге области ожидается метель. 
 
На севере, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер 17-22 метров в секунду, на севере области и в горных районах порывы 23-28 метров в секунду, на горных перевалах - 30 метров в секунду и более, утром и днем в горных и предгорных районах - временами гроза. 
 
На юге, северо-востоке области и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, временами 23-28 метров в секунду, днем на большей части области - 15-20 метров в секунду, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области временами 30 метров в секунду и более. 
 
На севере Кызылординской области ожидается гололед, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, на востоке и в центре области временами 30 метров в секунду и более. 
 
На севере, западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на дорогах - гололедица, на юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, днем на западе, севере в центре Карагандинской области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра ночью на западе области до 15-20 метров в секунду, днем на западе, юго-востоке, центре области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман, гололед, днем на западе, юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, на юге области - туман, усиление ветра ночью на юго-западе, западе области до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на юго-западе, западе области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель, на западе, юге области - туман, гололед, усиление ветра ночью на западе, севере области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28, временами 30 метров в секунду и более. 
 
На юге, востоке Актюбинской области ночью ожидается гололед, усиление ветра на юге области ночью 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На западе, севере, центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в центре области ожидается пыльная буря. 
 
На большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, усиление ветра ночью на юго-западе, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду, ночью на северо-востоке области ожидается гололед, низовая метель. 
 
Днем на западе, востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане синоптики прогнозируют осадки, +2 - +4 градуса, скорость ветра - 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
В Алматы ожидается дождь, +12 - +14, скорость ветра - 2-7, днем порывы 13 метров в секунду.

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях.
 

В Акмолинской области состоялся областной айтыс школьников "Бала акын - жасдарын"

28.03.2022, 18:38 16436
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 28 МАРТА - В рамках объявленного Года детей в регионе проводятся различные масштабные мероприятия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На днях в Буландынском районе в рамках проекта "Тысяча лет степного фольклора и музыки" программы "Рухани жаңғыру" состоялся областной айтыс школьников "Бала акын - жасдарын", посвященный Году детей и 355-летию Казыбек би. Мероприятие направлено на возрождение памяти о славных сынах казахского народа, посвятивших свою жизнь борьбе за единство и независимость, выявление и поощрение талантливых и одаренных исполнителей, повышение уровня исполнительского мастерства, развитие искусства импровизации и развитие талантов, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области. 
 
В творческом состязании приняли участие юные акыны из Ерейментауского, Буландынского, Бурабайского районов и городов Нур-Султан, Кокшетау Акмолинской области в возрасте от 12 до 18 лет.
 
Мастерство айтыскеров оценивало компетентное жюри под председательством акына-импровизатора, директора Акмолинской областной универсальной научной библиотеки Кудайберли Мырзабека, члена Международного союза поэтов айтыса и жыршы-термеши, директора городской информационно-библиотечной системы Куаныша Оспана, директора областного филиала общественного объединения "Союз писателей Казахстана", акына Мергена Токсанбая.
 
По итогам голосования обладателем Гран-при стал Нұрғиса Елешұлы из Буландынского района. Первое место занял Сәттібек Сэригболатұлы из Ерейментауского района. Обладателем второго почетного места стал Ақтілек Хайымқан из г. Макинка Буландынского района, третье место завоевала акын из Нур-Султана Науат Жакатаева.
 
Участники и болельщики особо отметили уровень организации мероприятия. 
 

Хочу поблагодарить организаторов мероприятия. Уровень проведения был очень высоким. Заметно, что айтыс развивается в регионе и среди школьников. Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия проводились чаще", - отметил Нұрғиса Елешұлы. 

 
Победителям и призерам творческого состязания вручены дипломы и ценные подарки.
 

Новый аэропорт Уральска будет доступен пассажирам с апреля

28.03.2022, 17:29 18011
Новый аэропорт Уральска будет доступен пассажирам с апреля
Фото: facebook/Bakytzhan Narymbetov
УРАЛЬСК. 28 МАРТА - В настоящее время Уральский международный аэропорт проходит процедуру регистрации объекта в ЦОНе ускоренным методом. Аэропортом временно владеет СПК "Акжайык", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас мы проводим процедуру регистрации завершенного объекта строительства через портал НАО "Правительство для граждан" по ускоренной процедуре. Строительство нового здания терминала завершено на 100%. До этого терминал собирались открывать к Новому году, однако не успели установить лифты из-за задержки поставок оборудования из Китая. Кроме того, мы проходили процедуру получения необходимых разрешений от Комитета гражданской авиации РК по приемке стратегического объекта в эксплуатацию. Сейчас аэропорт будет на балансе СПК "Акжайык", кто будет владеть им в дальнейшем - неизвестно", - сообщил "УН" главный менеджер департамента строительства СПК "Акжайык" Акжол Охасов.

 
Пресс-секретарь акима ЗКО Нурхат Жанбоз подтвердил, что пока нет окончательного решения по вопросу, кто станет владельцем нового аэропорта.
 

Скорее всего, это будет предыдущий владелец ТОО "Международный аэропорт "Орал", - пояснил Нурхат Жанбоз.

 
Напомним, в Уральске на протяжении двух лет реконструировали терминал аэропорта за счет социальных инвестиций компании "КПО б.в.". Перед началом реконструкции строители несколько раз пересматривали проект и увеличивали сумму на проведение работ. В итоге она возросла с 1,5 млрд тенге до 6,6 млрд тенге. Пока шло строительство, пассажиры пользовались устаревшим зданием временного терминала, без ремонта, и ждали свои рейсы в вагончиках из металлопластика.
 
С 2019 года уральский международный аэропорт находится на балансе СПК "Акжайык", которая выкупила его за 452 млн тенге у ТОО "Международный аэропорт "Орал", входящее в состав авиакомпании Bek Air (данная компания была ликвидирована и лишена летной лицензии после крушения самолета Fokker100 близ Алматы).
 
Ранее было принято постановление правительства Республики Казахстан о присвоении товариществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт "Орал" имени Маншук Маметовой.
 
Ранее возобновил работу аэропорт Актобе. В период с 25 по 28 марта инспекторами Авиационной администрации Казахстана проведено обследование состояния рабочей площади аэродрома, выполнена оценка готовности АО "Международный аэропорт Алии Молдагуловой" к эксплуатации искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП).
 

Возобновил работу аэропорт Актобе

28.03.2022, 16:26 19016
Возобновил работу аэропорт Актобе
Фото: пресс-служба аэропорта Актобе
АКТОБЕ. 28 МАРТА - В период с 25 по 28 марта 2022 года инспекторами Авиационной администрации Казахстана проведено обследование состояния рабочей площади аэродрома, выполнена оценка готовности АО "Международный аэропорт Алии Молдагуловой" к эксплуатации искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 16.00 28 марта 2022 года исходя из проведенного эксплуатантом аэродрома объема работ, а также учитывая необходимости продолжить ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе, принято решение открыть ИВПП для эксплуатации со следующими временными ограничениями: сокращение рабочей длины взлетно-посадочной полосы, полеты в светлое время суток с отремонтированного участка ИВПП в одном направлении", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

 
Ранее сообщалось о закрытии Международного аэропорта Актобе с 17 марта в связи с ремонтом ВПП.
 

Конфликт между Россией и Украиной: Генпрокуратура напомнила об ответственности за разжигание розни в соцсетях

28.03.2022, 15:17 20796
Конфликт между Россией и Украиной: Генпрокуратура напомнила об ответственности за разжигание розни в соцсетях
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Генеральная прокуратура Казахстана напомнила об уголовной ответственности за размещение ложной информации и разжигание национальной розни в соцсетях в связи с конфликтом России и Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С февраля 2022 года в средствах массовой информации и социальных сетях активно размещаются материалы (публикации, видеосюжеты, посты, комментарии) относительно конфликта между Российской Федерацией и Украиной. При этом отдельные из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни,  оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон", - говорится в обращении заместителя генерального прокурора Республики Казахстан Булата Дембаева, размещенном на официальном сайте.

 
В ведомстве отметили, что некоторые пользователи соцсетей, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы относительно целостности территории Казахстана.
 

Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна. В целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации призываем не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях", - отметили в Генпрокуратуре. 

 
В ведомстве напомнили, что умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут лишение свободы до 10 лет.
 
В ведомстве также предупредили, что за распространение заведомо ложной информации, в том числе с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, предусмотрено лишение свободы до 7 лет. 
 

На основании изложенного призываем граждан и средства массовой информации, пользователей социальных сетей воздерживаться от совершения любых приведенных выше правонарушений, не допускать и предупреждать подобные провокационные высказывания и призывы", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

 

Более трехсот казахстанцев привлечены к уголовной ответственности в 2021 году за неуплату алиментов

28.03.2022, 12:48 23856
Более трехсот казахстанцев привлечены к уголовной ответственности в 2021 году за неуплату алиментов
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В 2021 году к уголовной ответственности за неуплату алиментов привлечены более трехсот казахстанцев, из них более половины осуждены. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил министр юстиции Республики Казахстан Канат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К уголовной ответственности по статье 139 Уголовного кодекса за неуплату алиментов привлечены 316 должников, в том числе 159 осуждены. К административной ответственности в 2021 году привлечены более шести тысяч должников", - цитирует Мусина Sputnik Казахстан.

 
Он проинформировал, что в 2021 году в производстве судебных исполнителей находилось 6,7 млн документов на сумму 9,3 трлн тенге. Взыскание в полном объеме осуществлено лишь по 2,3 млн исполнительным документам на сумму 300 млрд тенге.
 
По данным МВД РК, в 2021 году более 4 тысяч казахстанцев находились в розыске за долги по алиментам.
 

Если взять статистику, то в 2021 году из 4103 алиментщиков мы разыскали больше 90% - 3290. Из 3934 должников мы разыскали 3669", - цитирует первого заместителя министра внутренних дел Казахстана Марата Кожаева Zakon.kz.

 
Глава Минюста объяснил, что основные причины неуплаты алиментов казахстанцами - пробелы законодательства, а также неплатежеспособность должников.
 

В прошлом году по причине невозможности взыскания ввиду отсутствия у должника доходов или имущества, на которое возможно обратить взыскание, взыскателям были возвращены 608 тысяч документов на сумму 2,4 трлн тенге. В целом наблюдается ежегодный рост количества производств на более чем миллион документов", - рассказал Канат Мусин.

 
В ходе правчаса Канат Мусин также высказался о необходимости разработать закон о принудительном исполнении. 
 

Думаю, что настала пора для разработки нового закона о принудительном исполнении, который должен вобрать в себя лучшие мировые законодательные практики, обеспечивающие баланс между верховенством закона и соблюдением прав граждан", - цитирует Мусина издание "Казправда".

 
По его словам, концепция законопроекта в настоящее время разрабатывается министерством.
 

В последние дни марта в Казахстане ожидается теплая и ветреная погода

28.03.2022, 12:27 23636
В последние дни марта в Казахстане ожидается теплая и ветреная погода
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В последних числах марта ложбина Северо-Западного циклона будет вызывать неустойчивый характер погоды, практически на всей территории республики пройдут осадки: 29 марта на севере, северо-западе, в центре, на юге и юго-востоке в горных районах, 30 марта на востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег)", - информирует РГП "Казгидромет".

 
В указанные дни по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду, на севере, юге - очень сильный порывистый ветер, 30 метров в секунду и более, на севере, востоке, в центре страны с метелью. 
 
Вместе с тем ожидается постепенное повышение температуры воздуха: ночью в северной половине республики до 6 мороза - 2 тепла, в южной половине страны - колебание температуры воздуха от 5 мороза до 5 тепла, днем ожидается повышение температуры воздуха за западе, юго-западе и юге страны до 10 - 20 тепла, на севере республики до 2 - 8 тепла, на востоке и в центре республики до 3 - 11 тепла.
 

Нарушающих ПДД таксистов в Алматы будут выявлять с помощью "Сергек"

28.03.2022, 11:38 23251
Нарушающих ПДД таксистов в Алматы будут выявлять с помощью "Сергек"
АЛМАТЫ. 28 МАРТА - Нарушающих правила дорожного движения таксистов в Алматы будут выявлять с помощью камер "Сергек", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Некоторые граждане, "голосуя" на проезжей части с целью остановки проезжающего транспорта, оказывающего услуги такси, приводят своими действиями к искусственному сужению проезжей части и образованию заторных и аварийных ситуаций, тем самым подвергают опасности не только свою, но и жизнь, здоровье других участников дорожного движения. На основании вышеизложенного нами рекомендовано экспериментально установить камеры "Сергек" на основных выездных группах из города: проспект Толе би - улица Момышулы, проспект Райымбека - улица Момышулы, проспект Райымбека - улица Ашимова", - цитирует Polisia.kz начальника управления административной полиции ДП города Алматы Нурлана Аманбека. 

 
Вместе с тем полиция города Алматы напоминае всем участникам дорожного движения (как водителям, так и пешеходам) о необходимости строгого соблюдения требований правил дорожного движения Республики Казахстан.
 

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