Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях.

НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Жамбылской, Костанайской, Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Атырауской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 29 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Днем 29 марта на большей части ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах - порывы 23-28 м/с, на юго-западе области - временами 30 м/с и более.
29 марта на западе, юге Костанайской области ожидается туман.
Днем 29 марта на западе и востоке Алматинской области ожидается юго-западный ветер 18-23 м/с.
В Алматы днем 29 марта, ночью 30 марта ожидается временами сильный дождь.
Ночью 29 марта на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере области ожидается гололед.
Днем 29 марта в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на южный порывы на севере, западе и в центре области 15-20 м/с.
29 марта ночью на западе, днем на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем на западе, юго-востоке, в центре области - 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем в центре области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области - гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, ночью на юго-западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.
29 марта ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный, ночью на юге области ожидаются порывы 15-20 м/с, днем - 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с.
Днем 29 марта в Акмолинской области ожидаются осадки, на западе области - сильные осадки (снег, дождь). 29-31 марта на северо-западе, юге области - гололед. Днем 29, сутки 30-31 марта на западе, юге ожидается метель. 29 марта - ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на юго-западе области - 15-20 м/с, днем - 15-20 м/с, на западе, юго-востоке области порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области - 30 м/с и более, 30 марта ветер юго-западный - 15-20 м/с, на западе, юго-востоке области порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области - 30 м/с и более.
В Нур-Султане днем 29, сутки 30 марта ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 29, ночью 30 марта порывы 25 м/с.
Днем 29 марта на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На юго-западе, западе, севере области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный ночью на юго-западе, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части - 15-20 м/с, на юго-западе, западе области - порывы 23-28 м/с.
29 марта днем на востоке, западе и в центре Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный на большей части 15-20, днем порывы - 23-28 м/с.
Днем 29 марта на юге и предгорных районах Туркестанской области сильные осадки, в горных районах очень сильные осадки (дождь, снег). Утром и днем в горных и предгорных районах ожидается временами гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 17-22, на севере области и в горных районах порывы 23-28 м/с, на горных перевалах - 30 м/с и более.
В Шыменте днем 29 марта ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Утром и днем временами - гроза. Ветер юго-западный, западный - порывы 17-22 м/с.
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