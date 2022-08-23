Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 августа на севере, востоке Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. На северо-западе области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 2 градуса.
Днем 23 августа на западе, востоке и центре Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градуса. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 23 августа на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.
23 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
23 августа днем в центре, на востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, северный порывы 15 м/с.
23 августа ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.
23 августа на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный, северо-восточный на юге области 15-20 м/с.
23 августа на северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с.
23 августа ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.
23 августа ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.
23 августа на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 23 августа в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, 21-23 августа на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 21-22 августа порывы 23 м/с.