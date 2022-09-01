Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Кызылординской, Атырауской, Абайской, Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жетысуской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 сентября днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, южный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется сильная жара 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 1-2 сентября на юге, востоке и в центре Карагандинской области ожидается сильная жара 35 градусов.
Днем 1-3 сентября на большей части Улытауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов.
1 сентября днем в северной половине Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.
1 сентября на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
1 сентября днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до 39 градусов. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
1 сентября на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
1 сентября ночью на западе Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
1 сентября днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 1 сентября на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 37 градусов, в центре и на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
1 сентября днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
Днем 1 сентября на востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.
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