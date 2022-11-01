Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской, Павлодарской, Туркестанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 1 ноября на севере, востоке и юге Карагандинской области ожидается туман, гололед.
1 ноября на большей части Атырауской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, днем на юге области порывы 23-28 метров в секунду.
1 ноября на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области ожидается гололед. Ветер западный, на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
1 ноября днем в центре, на севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Днем на севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер южный с переходом на западный, на большей части области 15-20 метров в секунду, днем на севере, востоке, в центре области порывы 23-28 метров в секунду.
1 ноября на западе, севере Акмолинской области ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду.
1 ноября на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед.
1 ноября на севере, западе, в центре Абайской области ожидается туман, гололед.
Ночью и утром 1 ноября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 метров в секунду.
1 ноября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.
Ночью 1 ноября на севере Туркестанской области ожидается туман.
1 ноября на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер южный, на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
1 ноября на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер южный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.