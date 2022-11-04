Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Кызылординской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Актюбинской, Абайской, Акмолинской, Жетысуской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 ноября в Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду.

4 ноября в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, днем на севере и в центре области ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы 4 ноября ночью и утром ожидается туман.

4 ноября ночью и утром в Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

4 ноября в западе, севере Улытауской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

4 ноября на севере Актюбинской области на дороге ожидается гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-18 метров в секунду.

4 ноября ночью и утром на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.

4 ноября в Акмолинской области на большей части ожидаются осадки, днем на западе области сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе области на дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе области, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на севере области порывы 23 метра в секунду.

Ночью и утром 4 ноября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 4 ноября в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.

4 ноября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

4 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки, днем на севере области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, востоке области туман, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

Ночью и утром 4 ноября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.