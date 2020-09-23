Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и 10 областях

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 23 сентября утром и днем ожидается ветер юго-западный с порывами 15-20 метров в секунду.

23 сентября в Акмолинской области днем местами ожидается сильный дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 23 сентября в Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный, на большей части региона 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

23 сентября в Мангистауской области местами ожидается туман.

23 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду, днем прогнозируются порывы 25 метров в секунду.

Днем 23, ночью 24 сентября в Павлодарской области местами ожидается сильный дождь. Днем 23, сутки 24 сентября прогнозируется ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду.

23 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 23 сентября в Кызылординской области сохранится ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохранится чрезвычайная пожароопасность.

23 сентября в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер - юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

23 сентября в Карагандинской области местами ожидается туман. Ночью 23 сентября на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

23 сентября в Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер - юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

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