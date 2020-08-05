Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и ряде областей

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана на 5 августа, передает Kazakhstan Today.

Днем 5 августа в Акмолинской области на западе ожидается сильная жара, 36 градусов. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане днем 5 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы до 16 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области днем 5 августа сохраняется сильная жара 35 градусов. Ветер восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области утром и днем 5 августа ожидается гроза. Местами ожидается ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Костанайской области днем ожидается сильная жара, 35-37 градусов. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области днем местами ожидается сильная жара, 35 градусов.

В Актюбинской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, днем град. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ожидается местами сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства