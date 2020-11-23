Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и шести областях Казахстана

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики ожидают непогоду в Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях, передает Kazakhstan Today.

23 ноября в шести регионах объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет". Прогнозируют туман, гололед и низовую метель.

Непогода также ожидается в Нур-Султане. Здесь вероятность шторма составляет 85-90%.

В Жамбылской области вероятность шторма составляет 90-95%, в Туркестанской - 90-95%, в Западно-Казахстанской - 85-90%, в Мангистауской - 85-90%, в Северо-Казахстанской - 90-95% и в Акмолинской - 85-90%.

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