Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Астаны, Жетысуской, Туркестанской, Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Карагандинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 сентября на севере и востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

Утром и днем 29 сентября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 сентября на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 метров в секунду.

29 сентября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, туман.

29 сентября ночью в центре, днем на западе, в центре Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-восточный, порывы 15 метров в секунду.

28-29 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), на севере, востоке области сильные. 29 сентября на северо-западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на севере, востоке области 5 мороза, днем до 2-7 тепла с дальнейшим понижением.

29 сентября в Абайской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). На северо-западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на севере области 3 мороза, днем до 2-7 тепла с дальнейшим понижением.

29 сентября на юге, востоке Павлодарской области ожидается гололед.

В Астане 29 сентября ночью и утром ожидается туман.

29 сентября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

29 сентября на северо-востоке Костанайской области ожидается туман. Днем на западе области слабая низовая метель, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

29 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 29 сентября на северо-востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед.

29 сентября на севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

29 сентября ночью на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области ожидается туман.