Система Orphus

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

27.05.2022, 21:30 6441
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 28 мая на юге и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, на западе, юге, востоке и в горных районах области 17-22 метра в секунду, порывы 24-29 метров в секунду.
 
В Алматы вечером 28 мая ожидается сильный дождь, временами гроза, град. Ветер западный, 28 мая утром и днем порывы 15-20, временами 25 метров в секунду.
 
Ночью 28 мая в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге области, в горных и предгорных районах - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, западе, юге области, в горных и предгорных районах 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. 
 
В Шымкенте ночью 28 мая ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.
 
28 мая на востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на востоке, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 28 мая на востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Ночью в северной половине, на востоке, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
28 мая днем на юге Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 28 мая на севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
 
28 мая в Актюбинской области ожидается ветер западный, юго-западный, днем на севере области порывы 18 метров в секунду.
 
Днем 28 мая на западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе области 15-20 метров в секунду. В Жарминском, Катон-Карагайском районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
28 мая в центре, на севере, востоке Карагандинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, в центре, на востоке области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
28 мая днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на востоке, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
 

новости по теме

Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана в субботу

28.05.2022, 09:00 406
Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана в субботу
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - С прохождением фронтальных разделов по территории РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах сильные, ожидаются гроза, усиление ветра, возможно выпадение града, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу синоптиков, лишь на юго-западе страны под влиянием поля повышенного давления ожидается погода без осадков.
 
На юге, западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду, информирует РГП "Казгидромет".
 
На юге, в горных районах и предгорных районах Туркестанской области - гроза, град, шквал, на севере, западе, юге и в горных районах - ветер 15-25 метров в секунду. 
 
В центре, на востоке Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на востоке области - гроза. На востоке, севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром на северо-западе области - туман, днем на западе области - гроза. 
 
На западе Костанайской области ночью и утром ожидается туман, днем на западе, севере области - гроза, ветер 15-20 метров в секунду. 

На севере, востоке Атырауской, днем Актюбинской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, на северо-западе области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, порывы 24-29 метров в секунду, днем на юге, в горных районах - гроза, град, шквал. 

На западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Акмолинской области - гроза, ночью на востоке, днем на западе области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В центре, на севере, востоке Карагандинской области - гроза, град, шквал, ветер 15-28 метров в секунду. 
 
Днем на юге Павлодарской области ожидается гроза, град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На западе Северо-Казахстанской, Костанайской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
В Жарминском, Катон-Карагайском районах Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области, на юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

В Алматы пройдет митинг, посвященный защите бездомных животных

27.05.2022, 18:48 8851
В Алматы пройдет митинг, посвященный защите бездомных животных
АЛМАТЫ. 27 МАЯ - В Алматы состоится митинг, посвященный защите бездомных животных, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Митинг является санкционированным, разрешен акиматом. Зоозащитники встретятся 29 мая в 13.00 в парке имени Ганди (квадрат улиц Жарокова - Шевченко - Гагарина - Жамбыла), сообщают организаторы митинга - частный фонд Taimas.
 

На фоне ситуации с законом об ответственном обращении с животными и многочисленными попытками его саботажа со стороны некоторых государственных органов митинг - это возможность показать всем, что животные в нашей стране могут и будут защищены. От живодерства и самоуправства. От нетерпимости и равнодушия. Их права на жизнь и права их владельцев - на законное место в обществе", - пишут организаторы в соцсетях.

 

В погоне за новинками: необходимость или маркетинговый ход?

27.05.2022, 15:04 11131
В погоне за новинками: необходимость или маркетинговый ход?
Ежесекундно в мире создается ~2 Мб информации на одного человека, и ее количество увеличивается в два раза каждые 6 месяцев. В среднем современный человек потребляет в день ~35 Гб информации. В таком информационном "шуме" очень сложно потреблять информацию правильно, поток буквально сбивает с ног, заставляя совершать необдуманные поступки. Самые ресурсозатратные из них - импульсивные покупки. А предложения что-то купить в Сети занимают более 70% от всего объема информации.
 
Как устоять перед рекламой
 

Купи, купи, купи…" - разносится из всех гаджетов, и в какой-то момент приходит сильное желание что-то приобрести. Даже если это не предмет первой необходимости и доходы не позволяют купить дорогостоящий товар.

 
Желание обновить гардероб, купить более новую модель смартфона или приобрести бытовую технику часто приводит к необходимости взять микрокредит. Даже если воспользоваться сервисом MyCredy и выбрать самые выгодные условия кредитования от компаний, может оказаться, что выплаты по кредитам не соответствуют доходам, а радость от покупки нового смартфона сменяется разочарованием и финансовыми трудностями.
 
Поэтому прежде чем приобрести новинку, стоит выполнить три простых условия:
 
1.        Отложить новинку в закладки и вернуться к ней через 3 дня. Вполне возможно, что за это время вы проанализируете свою текущую ситуацию и поймете, что товар вам не нужен. 
 
2.        Начать учитывать доходы и расходы, выписать все свои обязательные расходы на месяц и посмотреть, какой суммой вы располагаете и целесообразно ли брать кредит. 
 
3.        Дайте себе ответ, сможете ли вы прожить без этого товара полгода или год, когда цены на него упадут? Почему вам необходимо купить его прямо сейчас? Вы хотите именно эту модель смартфона или пылесоса или вам в принципе нужен смартфон и пылесос, а новинка соответствует вашим потребностям? Если покупку можно отложить, то стоит это сделать, чтобы сэкономить: со временем новинки падают в цене, а за полгода или год вы сможете накопить на покупку товара без того, чтобы влазить в долги. 
 
Информационный детокс
 
Чтобы не совершать необдуманных покупок, стоит учиться критично относиться к потребляемой информации и устраивать себе информационные детоксы.
 

В Уральске на складах стабфонда испортились 20 тонн окорочков

27.05.2022, 10:50 15246
В Уральске на складах стабфонда испортились 20 тонн окорочков
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 27 МАЯ - В Уральске 20 тонн окорочков испортились на складах стабфонда, ущерб составил больше 10 млн тенге, который, как утверждают в корпорации, возместили за счет собственных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Куриные ножки, закупленные для продажи по сниженной цене, стабфонд вовремя не распродал. В итоге мясо кур перемололи в удобрение, сообщает "Хабар 24"
 

20 тонн окорочков не попали в магазины. Мы сами выявили факт просрочки. Окорочка были закуплены на 15 млн тенге, на 5 млн тенге куриной продукции мы распродать успели. А 10 млн тенге - ущерб. Потери несет СПК "Акжайык", а не бюджет", - заявил заместитель руководителя СПК "Акжайык" Мейрбек Нуркен. 

 
Также в корпорации добавили, что повышения цен на окорочка не зафиксировано. 
 

Жители же просят взять на контроль работу корпорации и всех ответственных лиц, отвечающих за сдерживание цен на социально значимые товары", - говориться в материале. 

 
Ранее сообщалось, что в Уральске с полок магазинов исчез сахар. Его цена выросла до 600 тенге.
 

Значительно возросло число россиян и украинцев, получивших ИИН в Казахстане

27.05.2022, 09:16 18321
Значительно возросло число россиян и украинцев, получивших ИИН в Казахстане
АЛМАТЫ. 27 МАЯ - С марта 2022 года количество граждан России и Украины, получивших казахстанский ИИН, многократно возросло, проинформировала пресс-служба МВД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Индивидуальные идентификационные номера получили 35 782 россиянина - это в 16 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года (2230), и 637 украинцев - в три раза больше, чем в прошлом году (213), сообщает informburo.kz.
 
Отмечается, что в данный момент на сайте электронного правительства Казахстана приостановили формирование индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцам и лицам без гражданства, которые временно находятся в стране.
 
При попытке получить услугу на сайте появляется уведомление о том, что планируемый срок возобновления доступности услуги - 1 октября 2022 года.

В начале мая планировалось, что в правила оказания услуги внесут изменения - иностранцы смогут получить ИИН через портал электронного правительства eGov по доверенности, сообщает sputnik.kz.
 
ИИН необходим для обращения в госорганы и открытия банковских счетов. Его можно получить, оставаясь гражданином другой страны. ИИН не является ни видом на жительство, ни гражданством.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

27.05.2022, 08:32 18506
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - С прохождением фронтальных разделов по территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах сильные, ожидаются гроза, усиление ветра, возможно выпадение града, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", на юге страны ожидается пыльная буря.
 
На юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере, западе Туркестанской области - пыльная буря, на севере, западе и в горных районах - ветер 15-25 метров в секунду, на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области - гроза, град, шквал. 
 
В центре, на востоке Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в центре области - пыльная буря. 
 
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, на севере, западе, востоке области порывы 23-28 метров в секунду, гроза, град, шквал. 
 
В Костанайской области - ветер 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области - гроза. 
 
На северо-востоке Мангистауской области ночью - гроза, днем ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Атырауской области - гроза. 
 
На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Алматинской области, на востоке Восточно-Казахстанской области, ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юге, в центре Карагандинской области - гроза, на юге и востоке области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза, утром и днем на северо-западе области ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Алматинской, Павлодарской областях, на юго-востоке Карагандинской области ожидается сильная жара.
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской, Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +21- +23 градуса, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +30 - +32 градуса, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

26.05.2022, 21:26 25746
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 27 мая на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью 27 мая на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью и утром на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 27 мая на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке области 15-20 метров в секунду. В Жарминском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 27 мая в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, град. На юге, севере, западе области, в горных и предгорных районах - гроза, шквал. На севере, западе области - пыльная буря. На севере, западе области, в горных и предгорных районах ожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
В Шымкенте утром и днем 27 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. 
 
27 мая днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, утром и днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге, востоке области ожидается сильная жара - 35 градусов. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
27 мая на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, на севере, западе, востоке области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Днем 27 мая на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, в центре области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
27 мая на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 27 мая на юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юго-востоке области сохраняется сильная жара - 35 градусов.
 
Днем 27, сутки 28 мая на юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 27, 28 мая на юге, западе области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 27, ночью 28 мая порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ранее РГП "Казгидромет" выпустило предварительный прогноз засухи на июнь.
 

Аэропорт Актау обвинили в нарушении конституционных прав граждан

26.05.2022, 20:51 26731
Аэропорт Актау обвинили в нарушении конституционных прав граждан
Фото: Lada.kz
АКТАУ. 26 МАЯ - Требование проходить через рентген-аппарат, сдавать свои личные вещи при входе в аэропорт Актау является признаком нарушения гражданских прав, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно нормам действующего законодательства в целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа воздушного судна обязательному предполетному досмотру подлежат воздушное судно, его бортовые запасы и питание, члены экипажа, пассажиры, багаж, ручная кладь, в том числе вещи, находящиеся при пассажирах, а также грузы и почтовые отправления. Однако в нарушение указанных норм к досмотру также подвергаются провожающие, встречающие, маломобильные граждане, не имеющие цели вылета или посещения воздушного судна", - пояснили Lada.kz в антимонопольном ведомстве Мангистауской области.

 
В департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции добавили, что такие дополнительные меры по досмотру могут применяться в случае угрозы террористической опасности.
 

Досмотровые технические средства, размещенные при входе в пассажирский терминал, являются дополнительными мерами авиационной безопасности и должны быть задействованы в случае возникновения террористической опасности, поскольку аэропорт относится к стратегическим объектам, уязвимым в террористическом отношении", - отмечает антимонопольный орган.

 
Несмотря на то что сейчас на территории Мангистауской области нет террористической угрозы, в аэропорту Актау граждане, не имеющие цели вылета, все равно проходят процедуру досмотра. Поэтому в адрес руководства аэропорта Актау вынесли уведомление. Если по истечении 30 календарных дней в аэропорту Актау продолжат досматривать людей без билетов, то антимонопольный орган назначит расследование с принятием соответствующих мер.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?

      Архив опросов