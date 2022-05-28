Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 28 мая на юге и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, на западе, юге, востоке и в горных районах области 17-22 метра в секунду, порывы 24-29 метров в секунду.

В Алматы вечером 28 мая ожидается сильный дождь, временами гроза, град. Ветер западный, 28 мая утром и днем порывы 15-20, временами 25 метров в секунду.

Ночью 28 мая в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге области, в горных и предгорных районах - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, западе, юге области, в горных и предгорных районах 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.

В Шымкенте ночью 28 мая ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

28 мая на востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на востоке, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 28 мая на востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в северной половине, на востоке, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

28 мая днем на юге Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 28 мая на севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

28 мая в Актюбинской области ожидается ветер западный, юго-западный, днем на севере области порывы 18 метров в секунду.

Днем 28 мая на западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе области 15-20 метров в секунду. В Жарминском, Катон-Карагайском районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 мая в центре, на севере, востоке Карагандинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, в центре, на востоке области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

28 мая днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на востоке, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.