Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 июня ночью на юге, востоке, в центре, днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на юге, в центре области 15-20 метров в секунду.

Днем 16 июня в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 июня на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

16 июня на юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20, на востоке области порывы 25 метров в секунду.

16 июня на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 16 июня на севере, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью на юге области - туман. Ветер северо-западный, западный, днем на северо-востоке, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

16 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

16 июня ночью на севере, днем на севере, в центре Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

16 июня на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 16 июня на юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 16 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 16 июня на юго-востоке области, в горных районах, днем 17 июня в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, 16 июня на северо-востоке области, в горных районах, 17 июня юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.