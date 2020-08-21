Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" предупредило жителей Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Костанайской областей о надвигающемся шторме, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу синоптиков, днем 21 августа в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы до 23 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.

21 августа в Акмолинской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

21 августа в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 21 августа в Кызылординской области сохраняется ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

21 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер западный, местами 15-20 метров в секунду.

Вероятность шторма составляет 70-100%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства