Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана

Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявили в пяти областях страны, передает Kazakhstan Today.





В Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.





В Актюбинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.





Ночью и утром 8 февраля в Мангистауской области местами ожидается гололед.





В Костанайской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.





В горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный, 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

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