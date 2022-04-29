Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Северо-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Алматинской и Актюбинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидрмоет", днем 29 апреля на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на северо-западе, востоке области, порывы 15-20 метров в секунду.
29 апреля на юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.
Днем 29 апреля в горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе области и в горных районах 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.
29-30 апреля в районе Алакольских озер Алматинской области ожидается юго-восточный ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
29 апреля днем на северо-западе Актюбинской области ожидается гроза.