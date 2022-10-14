Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Ауэзовского района прокомментировал вопрос уплотнительной застройки города.
По словам жителей микрорайона Таугуль, в Ауэзовском районе игнорируются нормы уплотнительной застройки, сообщает zakon.kz.
Когда-то у нас был хороший сквер Мирный, вместо него построили ЖК "Мирный". Почему вопросы застройки решаются в закрытых кабинетах?"- заявили местные жители.
Ерболат Досаев сообщил, что все проекты рассматриваются на градостроительном совете города.
Он предварительно будет рассматривать проекты на их соответствие уровню развития рекреационных зон и социальной инфраструктуры и в соответствии с этим будет выдавать свое согласие. Когда говорите о коррупционной составляющей, то у нас есть Антикор, и если у вас есть конкретные факты, обращайтесь туда. Акимат района не выдает разрешение на строительство", - цитирует tengrinews.kz акима.
Он также подчеркнул, что "в урбанизированных городах, к сожалению, высотные дома имеют место быть, и, когда говорим о многоквартирных жилых комплексах, самое главное - это создать нормальные условия для жизни".
По просьбам жителей в вашем районе стройка заморожена. Кроме завершающей стройки, BI Group официально ушла с этого проекта, и они сказали, что реновацией заниматься не будут. По Таугулю у нас сейчас нет потенциальных инвесторов. По поводу того, что это хорошо, скажите жителям ветхих домов по улице Сулейменова", - добавил глава города.
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены
незаконно.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили
, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают
коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Также известные общественные деятели обсудили
возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.