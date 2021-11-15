Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана

Фото: Nur Otan

НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - В рамках инициированного фондом "Болашак" проекта "Каждый ребенок достоин школы" 600 детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями получили возможность ходить в школу, а 20 детей уже вышли на самостоятельное обучение в общем классе без сопровождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За 6 лет болашаковцами было открыто и оснащено 43 кабинета поддержки инклюзии в 22 городах, где работают 284 педагога-ассистента. Они помогают обучиться, социализироваться, выйти на самостоятельное обучение 600 детям с особенностями развития.

Благодаря проекту "Каждый ребенок достоин школы" 90% невербальных детей научились говорить, 50 детей с особенностями развития стали призерами школьных, городских, областных соревнований и олимпиад. 2000 специалистов и родителей прошли обучение по инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения.

При экспертной поддержке болашаковцев Фондом Нурсултана Назарбаева также открыто еще 16 кабинетов поддержки инклюзии в 8 регионах страны.

Как рассказали в фонде "Болашак", должность педагога-ассистента официально появилась в школах Казахстана только в прошлом году. При этом работа по включению педагога-ассистента в реестр должностей школ началась еще в 2016 году в рамках работы Экспертного совета проекта "Каждый ребенок достоин школы" корпоративного фонда "Болашак" с участием представителей ОФ "Дара", ОФ "Ашык Алем", ОФ "Дорогою добра", БФ "Касиетті жол", Центра реабилитационных программ "Родники", государственных органов, депутатов парламента и др.

Педагог-ассистент - важнейшее звено в системе инклюзивного образования. Именно он помогает в усвоении учебного материала на уроках и в кабинете поддержки инклюзии, корректирует нежелательное поведение, развивает у ребенка навыки социализации и коммуникации.

Часто у детей с особенностями развития присутствует нежелательное поведение – истерики, плач, громкий крик и так далее. В первую очередь педагог-ассистент учит ребенка контролировать такое поведение. До 2020 года педагоги-ассистенты были вынуждены работать на ставках других специалистов – воспитателей, логопедов, психологов и др. Уже больше года педагоги-ассистенты официально приняты в штат школьных педагогов. Как изменилась их жизнь за это время?

К примеру, педагог-ассистент Замзагуль Муканова начала работать в кабинете поддержки инклюзии столичной школы-лицея №88 почти сразу после его открытия в ноябре 2019 года. Кроме нее в кабинете поддержки инклюзии работают еще 8 педагогов-ассистентов и учитель кабинета. Они обучают 10 детей с аутизмом, задержкой психического и речевого развития, ДЦП, синдромом Дауна.

Сейчас Замзагуль является педагогом-ассистентом второклассника Алибека. Он пришел в кабинет поддержки инклюзии в сентябре 2020 года. У ребенка было выраженное нежелательное поведение, отсутствовали навыки обучения. После 5-10 минут пребывания в кабинете поддержки инклюзии у него случалась истерика и он просился домой. Прошел год и Алибек занимается по 5-6 уроков подряд в общем классе в сопровождении Замзагуль. Научился читать и писать, ведет себя спокойно и не отвлекает внимания остальных учеников. По ее словам, очень важно подобрать индивидуальный подход каждому ребенку.

Педагог-ассистент находится в постоянном физическом и эмоциональном напряжении – никогда точно не знаешь, что будет в следующие минуты – не толкнет или не ударит ли тебя ребенок. К каждому ребенку мы подбираем свой подход в зависимости от его диагноза, навыков, умений и характера. Нужно подружиться с ребенком, чувствовать перемены в его настроении, в состоянии. С особенными детьми не получится работать в приказном тоне – многих такое отношение буквально выводит из равновесия. Но с ребенком можно договориться. Кроме педагогического образования, специальных навыков по работе с особенными детьми, необходима интуиция, которая поможет предугадывать наперед", - рассказывает педагог-ассистент.

По словам руководителя фонда "Болашак" Динары Чайжунусовой, все педагоги-ассистенты работают по индивидуальным программам. Их разрабатывают кураторы фонда. Для качественной работы с особенными детьми создан специальный курс для повышения квалификации педагогов. Это единственный курс по ABA терапии на сегодня, который одобрен министерством образования, отмечают в фонде. Сейчас обучаются более 1200 специалистов из 15 регионов Казахстана. Однако, чрезмерная нагрузка педагогов-ассистентов и низкая заработная плата является одной из наболевших проблем.

Из-за отсутствия регламентов по расчету рабочей нагрузки заработная плата педагогов-ассистентов зачастую зависит от решений Управлений образования и директоров школ. Средний оклад педагогов-ассистентов за сопровождение 1 ребенка, в одну смену в некоторых регионах составляет 35 тыс. тенге, а в других – 80-90 тыс. тенге. Ввиду низкой заработной платы и психоэмоциональной нагрузки среди педагогов-ассистентов наблюдается высокая текучесть кадров", - подчеркнула она.

Также, по ее словам, педагогом-ассистентом может стать каждый специалист с педагогическим образованием. Необходимо владеть специальными знаниями и навыками по работе с особенными детьми. Бывают ситуации, когда школа находит педагога-ассистента, но им становится молодой специалист без опыта работы с особенными детьми. В таком случае налицо формальная инклюзия – когда педагог-ассистент есть, но развития навыков у ребенка нет. Поэтому важно, чтобы администрация школы создавала условия и возможности для обучения педагогов-ассистентов.

Как отметили в фонде, решение данного вопроса взяли на партийный контроль в партии Nur Otan.