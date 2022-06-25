Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Кызылординской, Алматинской, Жетысуской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Павлодарской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 25 июня в Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
25 июня на юге Алматинской области и в горных районах ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе 17-22 метра в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 39 градусов.
25 июня в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер восточный, в горных районах 17-22 метра в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 38 градусов.
25 июня ночью на севере, западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, днем на западе, севере области порывы 23 метра в секунду. Днем ожидается сильная жара - 35-37 градусов.
В Нур-Султане днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - до 36 градусов.
25 июня на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. На юго-востоке области сохраняется сильная жара - 35-37 градусов.
Днем 25 июня на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается сильная жара - до 38 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
25 июня днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал. Днем сильная жара - 35-39 градусов. Ветер юго-западный, на западе, севере области днем порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 25 июня на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара - 40-42 градуса.
Днем 25 июня в центре, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов.
Днем 25 июня на востоке Абайской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
25 июня на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 39 градусов.
Днем 25 июня на западе Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 25 июня на западе Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
25 июня на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
25 июня на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, северо-востоке области - сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.